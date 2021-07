Un match amical, vraiment ? Devant les 30.000 spectateurs du Vélodrome, l'OM et Villarreal se sont livrés un sacré combat ce samedi soir. Et si ce sont finalement les hommes de Jorge Sampaoli qui l'ont emporté (2-1), l'entraîneur marseillais, dont le caractère volcanique est notoire, a eu une vive altercation avec son homologue Unai Emery, l'ex-technicien du PSG. Comme si un air de Classico soufflait sur la Canebière.

47e minute. Mécontent du deuxième carton jaune infligé à son joueur Juan Foyth pour son intervention sur Gerson, l'Espagnol décide de vivement contester la décision de l'arbitre. Résultat, il écope de la même. Sur les images diffusées par Canal +, on peut voir un Emery fou furieux se tourner vers le camp marseillais, comme pour lui reprocher de trop parler et de ne pas assez se taire. Sampaoli, debout dans sa zone, décide alors de partir au contact de son adversaire du soir, avant d'être retenu in extremis par un membre de son staff. Le regard noir, presque incrédule, l'entraîneur de l'OM finit par s'abstenir non sans mal. Emery, lui, rejoint finalement les tribunes, où il terminera la rencontre. L'histoire ne dit pas si les deux se sont recroisés ensuite dans le vestiaire...

