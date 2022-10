Pourquoi ils sont nommés

Mama Baldé (Troyes) : si : si l'ESTAC a embêté le PSG avant de s'incliner (4-3) , il y est pour beaucoup. D'abord parce qu'il a été efficace en s'offrant un doublé au Parc des Princes mais aussi grâce à sa bonne prestation dans le jeu.

Yehvann Diouf (Reims) : le club champenois a ramené un point de son déplacement à Brest (0-0) et le portier n'y est pas étranger. Auteur d'une parade importante dans chaque période, il a gardé sa cage inviolée et s'est montré inspiré dans ses sorties et son jeu au pied.

Kevin Gameiro (Strasbourg) : du mouvement, des transmissions de qualité et une débauche d'énergie récompensée d'un but, celui qui a permis au Racing d'accrocher l'OM (2-2) dans les ultimes secondes au Vélodrome.

Anthony Lopes (Lyon) : le gardien international portugais a su sortir l'arrêt qu'il fallait quand il le fallait. Obstacle infranchissable, il a apporté un précieux écot à la victoire des Gones contre le LOSC (1-0).

Lionel Messi (PSG) : la star argentine a une nouvelle fois brillé. Buteur d'une frappe aussi puissante que précise puis passeur décisif pour Neymar, il a fait étalage de toute sa classe lors de la victoire de Paris contre Troyes (4-3).

Lionel Messi et Neymar tout sourire lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Troyes, le 29 octobre 2022 au Parc des Princes. Crédit: Getty Images

Neymar (PSG) : dans la continuité de son début de saison, l'astre brésilien s'est encore montre à son avantage lors du succès contre Troyes (4-3). Une passe décisive soyeuse pour Carlos Soler, un but de pur avant-centre et quelques geste de classe mondiale sont à mettre à son crédit.

Loïs Openda (Lens) : remplaçant au coup d'envoi contre Toulouse, l'international belge a endossé un costume de "super sub" qui lui a valu le ballon du match pour son triplé. Quatre minutes après son entrée en jeu, il a fait trembler les filets avant d'ajouter deux autres buts à son oeuvre dans les ultimes minutes d'une victoire artésienne qui porte son sceau.

Hamza Sakhi (Auxerre) : actif dans le coeur du jeu, il a rendu une bonne copie sublimée par un superbe but, synonyme de trois points pour l'AJA contre Ajaccio (1-0).

Kasper Schmeichel (Nice) : souvent pointé du doigt depuis son arrivée dans la baie des Anges, le dernier rempart danois a cette fois enfilé le costume de sauveur en multipliant les interventions pour repousser les assauts lorientais. Décisif donc dans la victoire des Aiglons du côté du Moustoir (1-2).

Martin Terrier (Rennes) : un très bon match, un de plus pour le natif d'Armentières ! Une nouvelle fois buteur, une nouvelle fois passeur décisif, il a brillé et bien aidé les Rouge et Noir à dominer Montpellier (3-0).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 13E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Mama Baldé (Troyes) Yehvann Diouf (Reims) Kevin Gameiro (Strasbourg) Anthony Lopes (Lyon) Lionel Messi (PSG) Neymar (PSG) Loïs Openda (Lens) Hamza Sakhi (Auxerre) Kasper Schmeichel (Nice) Martin Terrier (Rennes)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2022-2023 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) et celui qui en comptera le plus grand nombre au printemps sera désigné MVP du Championnat.

