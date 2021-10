Pourquoi ils sont nommés

Kylian Mbappé (PSG) : sans Neymar et Messi, la troisième star du PSG a pris les choses en main face à Angers (2-1) vendredi. Après l’ouverture du score angevine, Mbappé a offert l’égalisation sur un plateau à Danilo, avant de définitivement faire basculer la rencontre en transformant un penalty (litigieux) obtenu par Icardi.

Lucas Paqueta (Lyon) : titulaire avec le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi, Paqueta a tout fait pour pouvoir disputer le choc face à Monaco (2-0) samedi. Et heureusement pour l’OL, puisque le Brésilien - entré en jeu à la 67e minute - est à l’origine du penalty obtenu par Dubois, et c’est également lui qui amène le but du break avec une passe géniale pour Emerson.

Giulian Biancone (Troyes) : le latéral a sans doute réalisé son meilleur match de la saison face à Nice (1-0). Passeur décisif pour Baldé après un superbe débordement, il a été très actif sur son côté et a posé beaucoup de problèmes aux hommes de Christophe Galtier.

Franck Honorat (Brest) : il ne manquait que la victoire. Très remuant, le Brestois a relancé son équipe dans un match mal embarqué face à Reims (1-1) grâce à un but magnifique.

Kamaldeen Sulemana (Rennes) : l'autre bijou de la journée est signé Sulemana. Petit pont et missile sous la barre, le Ghanéen de 19 ans a éclaboussé la rencontre entre Metz et Rennes (3-0) de son talent, ce dimanche.

Téji Savanier (Montpellier) : encore une fois, le Montpelliéren a réalisé une grande performance. Véritable maestro au milieu, il a été à la relance et à la construction. Il a même servi parfaitement Stephy Mavididi pour marquer l'unique but du match. Patron.

Benoît Costil (Bordeaux) : trop souvent lâché par sa défense, il a bien résisté aux assauts nantais (six arrêts) et a permis aux Bordelais de rester dans le match (1-1).

Ibrahima Sissoko (Strasbourg) : défenseur, milieu et même ailier (!), Sissoko démontre encore une fois sa capacité à tout faire avec un abattage monstre. Face à Saint-Étienne, il a délivré deux passes décisives permettant de conforter l'avance des Strasbourgeois (5-1)

Vital N'Simba (Clermont) : seul buteur face à Lille (1-0), le Congolais symbolise la volonté de Pascal Gatien : des latéraux actifs capables de prendre des risques. Et ça paye.

Mattéo Guendouzi (Marseille) : cette ambiance lui va si bien. Dans un Vélodrome en feu, le milieu de terrain marseillais s'est illustré de la meilleure des manières face à Lorient (4-1). Buteur, c'est également lui qui est à l'origine du CSC de Mendes dans les dernières minutes de la rencontre.

QUI EST LE MEILLEUR DE LA 10E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Kylian Mbappé (PSG) Lucas Paqueta (Lyon) Giulian Biancone (Troyes) Franck Honorat (Brest) Kamaldeen Sulemana (Rennes) Téji Savanier (Montpellier) Benoît Costil (Bordeaux) Ibrahima Sissoko (Strasbourg) Vital N'Simba (Clermont) Mattéo Guendouzi (Marseille)

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 30 points

2. Bamba Dieng (OM) 25 points

3. Dimitri Payet (OM), Amine Gouiri (Nice) 23 points

5. Lucas Paqueta (OL) 21 points

6. Andy Delort (OGC Nice) 16 points

7. Mohamed Bayo (Clermont), Achraf Hakimi (PSG) 15 points

9. Burak Yilmaz (Lille) 12 points

10. Etienne Green (Saint-Etienne) 11 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? Pour rappel, l’intégralité des joueurs sélectionnés après chaque journée de Championnat empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e). Le joueur qui en aura le plus en fin de saison sera désigné MVP de "la Ligue des Talents".

