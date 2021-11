Sergio Ramos voit l'avenir avec optimisme. S'il n'a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG, si beaucoup de voix se sont élevées pour émettre des doutes sur sa capacité à revenir au plus haut niveau, le joueur de 35 ans est convaincu qu'il est encore loin d'être fini pour le football. "Je pense que je peux continuer à jouer pendant quatre ou cinq années encore, a-t-il affirmé dans une interview qui sera diffusée ce dimanche sur Prime Vidéo. Le plus important est que la tête tienne parce que ce sont encore beaucoup d’années. Mais j’espère ne plus avoir de problèmes physiques."

L'Espagnol les a en effet collectionnés ces derniers mois. Contraint de subir une opération du genou gauche au début de l'année 2021, il n'a quasiment pas joué avec le Real Madrid sur la deuxième moitié de la saison passée. Parti au PSG cet été à la fin de son contrat avec le club espagnol, l'ancien Sévillan n'a toujours pas disputé le moindre match avec sa nouvelle équipe en raison d'un problème au mollet. Il a finalement pu faire sa première apparition dans le groupe parisien mercredi pour le match de Ligue des champions contre Manchester City, avant d'être à nouveau convoqué pour le déplacement à Saint-Etienne en Ligue 1.

Ramos n'a pas bien vécu cette longue période d'indisponibilité en attendant de disputer enfin ses premières minutes avec le PSG. "Ce sont des moments difficiles, des moments de solitude, a-t-il reconnu. Ce sont des heures entières en salle de sport avec le kiné, le préparateur physique… Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter un peu parfois. Mais j’ai toujours cru en moi, cru dans le travail. Je me concentre sur le fait de rendre au club la confiance qu’il a placée en moi. J’espère atteindre mon meilleur niveau." Et ensuite y rester encore quelques années.

