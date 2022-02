Pour l'instant, le choc psychologique a fonctionné à Saint-Etienne après la nomination de Pascal Dupraz à la place de Claude Puel. Vingtième à la trêve, l'ASSE est désormais 16e de Ligue 1 à un point du dix-huitième, Lorient. Comme lorsqu'il était sur le banc d'Evian Thonon-Gaillard ou de Toulouse, le Savoyard était déjà réputé pour avoir le sens de la formule pour mobiliser ses joueurs. Avant de se déplacer à Paris samedi, le technicien de 59 ans a appelé ses hommes à ne pas trop regarder les stars du PSG.

Ad

"Si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je ne viens pas", a lâché Pascal Dupraz sur Prime Vidéo. Sur son compte Twitter, l'ancien entraîneur du Stade Malherbe Caen a confirmé ses propos ce mercredi : "Oui, c'est très clair". En Ligue 1, les Stéphanois, qui restent sur trois victoires et un match nul, n'ont plus perdu depuis le 21 février et le déplacement à Lyon (2-1). Les hommes de Mauricio Pochettino sont prévenus.

Ligue 1 But du milieu de terrain, Benzema pour exemple : qui est Satriano, l’attaquant qui booste Brest ? IL Y A 3 HEURES

Troyes, Lorient, Metz, Bordeaux, ASSE : Qui va se sauver ? Nos paris

Ligue 1 Malgré les difficultés, Messi se sent "heureux" au PSG HIER À 15:51