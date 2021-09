allait beaucoup grandir avec Lionel Messi au PSG". Retraité des terrains depuis plus de 10 ans, Pauleta conserve un regard avisé sur le PSG. Ce jeudi, l'ex-buteur du club de la capitale s'est exprimé sur Kylian Mbappé dans un entretien accordé sur le site de la Ligue 1 Uber Eats . Alors que le champion du monde 2018, sous contrat avec l'actuel leader de Ligue 1 jusqu'en juin 2022, a été tout proche de rejoindre le Real Madrid fin août, "l'aigle des Açores" a estimé qu'il "".

"S’il a l’intelligence de bien se déplacer, en profitant des espaces créés par Lionel Messi et Neymar, il va souvent se retrouver en bonne situation grâce à leur qualité de passes et il pourra donc marquer beaucoup de buts, a précisé le Portugais. Le fait qu’il puisse jouer sur le côté ou dans l’axe sera un atout. Après, il y aura toujours un risque que l’un des trois marque moins. Si c’est le cas de Kylian, il devra l’accepter."

Mbappé, Benzema, Griezmann : "Ca nous a déjà coûté un Euro…"

Ligue 1 L'OM "extrêmement choqué" par les sanctions contre Alvaro et Payet IL Y A 7 HEURES

À sa place, j’essayerais aussi de travailler les coups francs et de marquer les pénalties même avec Messi et Neymar dans l'équipe

Pour l'ex-chouchou du Parc des Princes, Kylian Mbappé doit jouer sur l'aile gauche de ce trio offensif. "Personnellement, c'est là où je préfère le voir. Il possède plus d'espaces pour faire parler sa puissance et sa vitesse. Mais, quand il évolue dans l’axe, l’avantage, c’est qu’il est plus proche du but et qu’il se crée plus d’occasions. Maintenant, avec Lionel Messi, les trois joueurs offensifs vont beaucoup permuter", a-t-il ajouté.

Pauleta estime par ailleurs que Kylian Mbappé doit se perfectionner sur les coups de pied arrêtés. Pour se rapprocher un peu plus des sommets. "À sa place, j’essayerais aussi de travailler les coups francs et de marquer les pénalties, même avec la présence de Lionel Messi et Neymar dans l’équipe. Ça compte énormément dans les statistiques d’un attaquant. Ce sont deux situations qu’il ne faut pas négliger. Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo marquent une part importante de leurs buts sur les phases arrêtées", a-t-il conclu.





Ligue 1 "Des propos diffamatoires et insultants" : Le PSG répond à Tebas , la LFP aussi IL Y A UN JOUR