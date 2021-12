Europe 1 et du Le temps joue en la défaveur du Paris Saint-Germain. Mais Leonardo, directeur sportif du club, reste confiant. Dans un entretien accordé à nos confrères d'et du JDD ce dimabche, le Brésilien a rappelé que le club de la capitale espère toujours nouer un accord avec Kylian Mbappé autour d'un nouveau contrat. L'actuel bail liant l'attaquant tricolore à Paris expirant en juin 2022, le buteur sera libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain.

Ad

"C'est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat, a admis Leonardo. […] S'il décide de rester, il restera car c'est notre envie. Je pense qu'ils [Mbappé et son entourage] vivent très tranquillement tout ça. Mais c'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie [à Paris] et qu'on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J'y crois."

Ligue 1 La tuile pour les Verts : Green sera absent six semaines HIER À 17:12

Mbappé, Pogba, Dybala : "Le marché des gros joueurs est devenu un marché de joueurs libres"

Prime Video, Mbappé avait laissé toutes les portes ouvertes : "Quoiqu'il arrive, je vais jouer dans un grand club", avait-il confié. En début de semaine, le quotidien L'Equipe assurait que Ces derniers jours, le joueur et le directeur sportif brésilien ont multiplié les apparitions médiatiques pour évoquer, notamment, ces négociations. Lors d'un entretien accordé à, Mbappé avait laissé toutes les portes ouvertes : "Quoiqu'il arrive, je vais jouer dans un grand club", avait-il confié. En début de semaine, le quotidienassurait que les négociations avaient repris entre le joueur , son entourage et Paris, précisant aussi qu'aucune avancée notable n'avait été faite. Même si le PSG serait prêt à faire de sa star le joueur le mieux payé du club.

Ligue 1 Saliba : "Je suis prêté à l'OM mais je fais comme si j'étais là pour de longues années" HIER À 16:27