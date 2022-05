Retrait de Mediapro, matches à huis clos du fait de la pandémie de Covid-19 : la saison 2020-21 a fortement impacté les clubs professionnels français. Même le PSG n'a pas été épargné. D'après le rapport annuel de la DNCG, le champion de France 2022 a essuyé une perte de près de 225 millions d'euros sur le précédent exercice. Son déficit (224,28 millions d'euros) a augmenté de 80% par rapport à celui de la saison 2019-20 (124,2 millions d'euros), stoppée en mars 2020.

En un an, les Parisiens ont vu leurs recettes liées à la billetterie chuter de 38,06 millions d'euros à 961.000 euros en raison des restrictions sanitaires ayant imposé le huis clos total du Parc des Princes durant une grande partie de la saison. Sur les vingt formations de l'élite, dix-sept se trouvent dans le rouge, contre dix un an plus tôt. Les pertes totales des clubs de L1 s'élèvent à 646 millions d'euros, avec l'OL (107 millions d'euros), l'OM (76 millions d'euros) et Bordeaux (67 millions d'euros) qui sont les équipes les plus déficitaires derrière le Paris Saint-Germain. (Avec AFP)

