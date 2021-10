Sur la pelouse du Parc des Princes, Angers a concédé sa deuxième défaite de la saison (1-2). Si le revers à domicile face à Nantes (1-4), le 19 septembre, ne souffrait d'aucune contestation, celui de ce vendredi soir va laisser des traces. La faute à un penalty sifflé à la 85e minute pour une main involontaire de Pierrick Capelle à la suite d'une tête de Mauro Icardi, qui avait fait tomber délibérement Romain Thomas au début de l'action. Un penalty accordé après la vérification de l'assistance vidéo (VAR).

Furieux, le défenseur angevin n'a pas mâché ses mots au coup de sifflet final, au micro de Prime Vidéo. "C'est incroyable ce qu'il se passe. Qu'on perde 2-1 ici, ce n'est pas une honte. Mais comme ça, non, c'est impossible. Nous, on travaille toute la semaine pour faire quelque chose de propre. C'est anormal qu'ils ne prennent pas le temps, les arbitres. Le VAR, ça commence à me fatiguer. On met des millions dans un truc, on ne sait même pas l'utiliser", a d'abord lâché le joueur de 33 ans.

"Ça m'agace parce que je suis passionné, je suis dévoué, je fais attention à ce que je fais. Là, il y a faute au départ de l'action d'Icardi. Il me tire sur le bras, je tombe, et après il joue de sa position pour le penalty, a-t-il ajouté. Franchement, c'est hyper frustrant de terminer comme ça."

Je m'étais interdit de pleurer par rapport à l'arbitrage, c'était un principe que je m'étais fixé mais là c'est plus fort que moi

Le VAR doit revenir à l'action mais ne revient que sur la main. Je pense qu'il y a main, mais avant il y a un plaquage au sol. J'ai une pensée pour Bernard Tapie et une autre pour Michel Platini, a déclaré sur le successeur de Stéphane Moulin sur le banc du SCO. Tapie il avait tout compris à un moment donné et ça a changé la face du foot français et Platini il était contre le VAR. Moi j'étais content parce que j'estime qu'il y a 80% des erreurs qui sont corrigées. Quand ce n'est pas le cas, ça fait mal parce que vous vous demandez pourquoi elle ne l'est pas ? Là, elle est visible." Tout proche d'obtenir un point précieux au Parc des Princes, malgré l'absence de Lionel Messi, Angel Di Mario, Marquinhos et Leando Paredes , Gérald Baticle a lui aussi laissé éclater sa colère. ", a déclaré sur le successeur de Stéphane Moulin sur le banc du SCO

De son banc de touche, le technicien angevin estime avoir vu "un placage avec les deux mains" de Mauro Icardi. "Nous on n'a pas les bons angles, on arrive à la voir, si vous les avez, comment vous faites pour ne pas la voir ? Un défenseur qui se couche alors qu'il y a le feu, ce n'est pas possible, a-t-il souligné. Je m'étais interdit de pleurer par rapport à l'arbitrage, c'était un principe que je m'étais fixé mais là c'est plus fort que moi. Même sur le premier but quand il y a la remise sur Mbappé, nous on a un angle très léger, on voit qu'il est hors jeu de peu. Si on doit utiliser le VAR, il faut bien l'utiliser.. Il faut faire un exploit pour battre le PSG, il faut aussi que le VAR soit en forme pour nous aider. On avait un avantage, ça fait vraiment très mal de les laisser revenir sur un hors-jeu puis sur ce penalty et cette faute."

Interrogé sur ce penalty accordé à son équipe, Mauricio Pochettino a dit "comprendre la déception" du camp adverse. "Le penalty ? Difficile à dire, des fois c'est en ta faveur, des fois c'est contre toi", a-t-il signalé. Repartis bredouilles du Parc des Princes, les joueurs du SCO tenteront d'enclencher une nouvelle dynamique positive à Saint-Etienne dans une semaine.

