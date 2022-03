Saviez-vous que si Lionel Messi a débuté son tout premier match de football sur le côté droit, c’est uniquement pour être proche de sa mère, placée en tribunes, en cas de chute ? Saviez-vous que sa célébration à chacun de ses buts est destinée à sa grand-mère, celle qui l’a fait venir au football ? Et connaissez-vous l’histoire complète de son départ de Newell’s Old Boys pour Barcelone alors qu’il n’a que 13 ans ? Et celle de son irrésistible ascension au sein de la Masia ?

Si vous pensiez tout connaître sur Léo Messi, vous risquez d’être surpris. Car c’est une plongée au cœur de l’histoire de Lionel Messi qui vous attend à la lecture du livre "Le Roi Léo", sorti le 10 mars aux éditions Solar. Œuvre de Florent Torchut, journaliste pour France Football, correspondant en Argentine et à Barcelone pour le magazine qui a interviewé à plusieurs reprises la star argentine, cette biographie originale retrace le parcours de Lionel Messi jusqu’au sommet du football européen.

De son enfance à Rosario à son arrivée au PSG en août 2021, le cas Messi est disséqué avec des témoignages de ceux qui l’ont connu et des photos d’enfance partagées par la star elle-même. Histoire de bien saisir l’évolution de l’homme aux 7 Ballons d’Or, l’ouvrage propose également de se replonger dans les interviews de l’Argentin pour France Football après chacun de ses sacres dorés. Son refus de se désigner comme le plus grand de l’histoire, sa relation avec l’Argentine, sa routine de vie si essentielle à son meilleur rendement, sa métamorphose d’homme et de joueur, tout Messi y est.

"Le Roi Léo", de Florent Torchut, aux éditions Solar

