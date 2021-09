La décision était attendue et Mauricio Pochettino l'a confirmée ce vendredi. Neymar et Lionel Messi , qui ont respectivement joué avec le Brésil et l'Argentine la nuit dernière pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022, seront trop justes pour affronter Clermont samedi en championnat. Au même titre que Leandro Paredes et Angel Di Maria. "", a précisé l'entraîneur parisien en conférence de presse.