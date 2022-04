Dans un entretien donné à The Athletic , Nasser al-Khelaïfi est revenu sur l'arrivée des Qatariens au PSG et la politique d'investissement mise en place au sein du club de la capitale. Le président parisien a d'abord réfuté toute accusation de "sportwashing", assurant qu'il est l'un des artisans d'un "" et pas d'amélioration de l'image du Qatar grâce à la vitrine sportive qu'offre le PSG. Pour lui, le projet a eu pour bénéfice principal d'améliorer la concurrence au sein du football européen.