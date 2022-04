Sur la même longueur d'ondes. Gianluigi Donnarumma, comme Keylor Navas il y a quelques jours, a estimé dimanche que les "choses doivent changer" la saison prochaine au Paris SG après la concurrence ouverte instaurée cette saison entre les deux gardiens. "Pour moi, cela a été une année d'acclimatation, cela n'a pas été facile de tout changer, les habitudes, la langue", explique l'international italien de 23 ans, arrivé l'été dernier en provenance de l'AC Milan, dans un entretien à Sky Sport.

"Avec Navas, j'ai un excellent rapport mais, comme il l'a aussi dit, cela n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi. Les choses doivent sûrement changer", a-t-il ajouté. Le gardien costaricien de 35 ans a lui aussi reconnu cette semaine une "situation compliquée" en raison de la rotation pratiquée avec Donnarumma, affirmant qu'il fallait que "ça change". Un départ de Navas semble le plus probable au regard de l'âge de l'Italien, et de la durée de son contrat courant jusqu'en 2026.

"Sûrement, oui", répond d'ailleurs Donnarumma, interrogé sur le fait qu'il serait bien au PSG la saison prochaine pour tenter de gagner la Ligue des champions.

Le gardien champion d'Europe indique par ailleurs "comprendre" en partie la fronde de certains ultras parisiens, qui ont célébré le dixième titre hors du stade samedi soir après le nul contre Lens (1-1). "Ils tenaient à la Ligue des champions, mais on y tenait aussi. On a souffert dans le vestiaire. Mais l'objectif de la soirée était de remporter le titre, et la saison prochaine on essaiera de faire mieux", commente Donnarumma.

