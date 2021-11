Le gardien de but du Paris SG Keylor Navas s'est blessé à un coude samedi à Bordeaux et sera forfait pour les deux prochains matches de son équipe nationale, le Costa Rica, en qualifications pour le Mondial 2022. "Une IRM a révélé que le joueur souffrait d'une entorse du coude droit, avec difficulté à tendre le bras", précise la Fédération costaricienne de football (Fedefutbol) dans un communiqué.

Le Costa Rica doit affronter le Canada le 12 novembre à Edmonton, et le Honduras quatre jours plus tard à San José dans le cadre des qualifications de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes). "Le corps médical du PSG a indiqué que Navas avait reçu un coup violent au cours du match à Bordeaux, gagné 3-2 par les Parisiens, et que son articulation avait commencé à gonfler dans l'avion du retour", précise encore la Fédération costaricienne. Pour remplacer Navas, souvent décisif lors des précédents matches de sa sélection, l'entraîneur Luis Fernando Suarez a convoqué Kevin Briceno, gardien du Club Sport Cartaginés (Costa Rica).

Mais le titulaire pour les deux prochains rendez-vous sera vraisemblablement le N.2 à ce poste, Leonel Moreira, du club d'Alajuelense (Costa Rica). Avec six points après six journées (1 victoire, 3 nuls, 2 défaites), le Costa Rica est 5e sur les huit nations de sa poule de qualification, où les trois premiers seront directement qualifiés pour le Mondial au Qatar.

