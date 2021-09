Le remplacement de Lionel Messi n'a pas fini de faire parler. En France comme à l'étranger, d'ailleurs. Rappelé sur le banc par Mauricio Pochettino dimanche soir à la 76e minute du match entre le PSG et l'OL (2-1), le sextuple Ballon d'Or n'a pas vraiment apprécié, effleurant à peine la main de son entraîneur à sa sortie du terrain. Alors, ce lundi, cette question : Mais que diable est-il passé dans la tête du technicien argentin ? Selon L'Equipe , la raison est toute trouvée.

Gestion du cas Messi : "Pochettino s'est mis dans de sales draps"

D'après le quotidien, Messi avait en réalité reçu une béquille au-dessus d'un genou. Inquiet, notamment en raison de l'enchaînement des matches, Pochettino a donc préféré ne prendre aucun risque concernant son numéro 30, contraint d'ailleurs à passer sa journée aux soins ce lundi. "Messi s'est présenté au Camp des Loges en boitillant", précise L'Equipe, expliquant qu'un point sera fait ce mardi.

"Tout le monde sait qu'on a de grands joueurs, un effectif de 35 joueurs. C'est ma décision, on ne peut pas jouer à plus de onze, avait indiqué Pochettino dimanche. Je pense au meilleur pour chaque partie, pour chaque joueur, comme le fait chaque entraîneur. On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas."

