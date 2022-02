Ce fut une évidence. Celle qui s’imposait depuis des années alors que beaucoup la refusait. Et si la saison du PSG avait basculé dès… le 28 septembre 2021 ? Ce soir-là, Mauricio Pochettino tente un coup : Marco Verratti, celui qu’il avait installé en numéro 10 quelques mois plus tôt, celui que tous les entraîneurs du PSG récents ont utilisé comme relayeur, est aligné en sentinelle derrière la paire Gueye-Herrera. Jackpot.

Ad

Pep Guardiola a beau tourner le problème dans tous les sens, son équipe ne trouve pas la faille. Presser Verratti, c’est s’assurer de passer une sale soirée. Par ses intuitions, ses prises de balle et sa finesse technique, le "petit Hibou" détruit l’emprise mancunienne. "Verratti ? I’m in love", admet le coach catalan après coup. Mais comment n’y avait-on pas pensé avant ?

Ligue 1 Rires, tacle et "toro" : Neymar à l’entraînement avec Mbappé, Messi and co. IL Y A UNE HEURE

Le Real s'inquiète pour Benzema : qui pour le remplacer en cas d’absence face au PSG ?

A dire vrai, la question n’a jamais été tranchée : quel est le meilleur poste de Marco Verratti ? A chaque coach, une réponse différente.

Ancelotti en 2012 : "L'Italie peut dormir tranquille pour Brésil 2014, Verratti est la nouvelle alternative à Pirlo". Autrement dit, Verratti est un "regista".

Laurent Blanc en 2015 : "Je pense que devant la défense pour moi, ce n’est pas son meilleur poste. Ce n’est pas une sentinelle naturelle".

Unai Emery, en 2021 : "Je l’avais mis en 8, jamais 10 ou presque. Ce qu’on voulait dans cette position c’est qu’on le pousse à avancer, qu’il marque plus, qu’il s’approche de la surface adverse. […] Je le considère comme un 8 mais je dirais que dans sa fonction sur le terrain, c’est plus un 6".

Mauricio Pochettino, en décembre dernier : "Devant la défense, je crois que c’est peut-être sa meilleure position. […] Il sait rompre le pressing adverse, sortir le ballon et reposer l’équipe, lui offrir une pause nécessaire. Mais il sait aussi quand accélérer, ralentir ou faire passer le jeu sur les côtés pour permettre à l’équipe de se déployer. Il maîtrise très bien ce registre et espérons qu’il va enfin pouvoir trouver cette continuité qu’on espère tous"

Zeman : "C'est un regista"

Alors, énigme insoluble ? Au fond, personne ne sait vraiment. Au cœur du jeu, avec le ballon entre les pieds semble être une réponse évidente. Mais sa position sur les schémas tactiques reste surtout sujette à ceux qui l'entourent. A Paris, pendant longtemps, son association avec Thiago Motta l’a propulsé comme milieu relayeur. En Italie, même problématique avec Pirlo pendant quelques années, puis avec l’avènement de Jorginho. Pourtant, un homme avait tout vu avant tout le monde : Zdeněk Zeman.

C’est lui, à Pescara, qui décide de changer le cours de la carrière de Verratti. En 2012, à son arrivée, le Tchèque adepte du beau jeu débarque avec une idée précise de ce qu’il attend. A priori, le "petit Hibou" n’est pas spécialement gagnant. "Je me souviens que beaucoup disaient : 'Tu es trequartista, avec Zeman tu ne joueras jamais', racontait Verratti en 2014. En fait, le 'Mister' a montré une grande confiance en moi dès les premiers jours de stage". "Si j'en suis ici aujourd'hui, c'est surtout grâce à lui", complètera-t-il auprès de Sky.

Finie la position avancée, pour Verratti, c’est un bond en avant en reculant sur le terrain. Le voilà "regista", sorte de quarterback pour mieux organiser le jeu de loin. "Dans son rôle, Verratti est pour moi meilleur que Modric, avançait-il en 2018 pour la Gazzetta dello Sport. C'est le meilleur du monde. Il ne doit pas s'arrêter de progresser car il a encore de la marge. C'est un 'regista' qui doit jouer dans un milieu à trois, avec deux relayeurs à ses côtés. Faire le 'regista' à deux, c'est plus compliqué".

Sacrifier le PSG pour les Bleus : Zidane fait-il le bon calcul ?

La solution pour ce PSG dysfonctionnel ?

Yohan Cabaye, Benjamin Stambouli, Grzegorz Krychowiak, Giovani Lo Celso, Adrien Rabiot, Lassana Diarra, Leandro Paredes ou encore Danilo Pereira : la direction parisienne a longtemps cherché pour trouver un remplaçant puis un successeur à Thiago Motta. Finalement, celui qui s’en rapproche le plus est déjà dans l’effectif depuis 2012.

Son match face à Brest (2-0) n'en fut que la preuve la plus éclatante : 129 ballons touchés, 110 passes réussies dont un 4/4 sur ses tentatives longues, 24 actions de pressing et même… un tir sur le poteau. Avec la petite biscotte habituelle, histoire de ne pas se départir trop vite de son ADN. Dans un PSG dysfonctionnel avec un vrai manque de maîtrise au milieu, Verratti est une bouteille d’oxygène et un libérateur d’énergies.

Le souci, c’est que Verratti est à la fois la meilleure sentinelle et le meilleur relayeur. Pour ce qui est de presser et harceler le porteur du ballon, seul Gueye semble au-dessus. Niveau créativité balle au pied, personne ne peut lutter. Son activité offensive récente, récompensée d’un doublé inattendu face à Reims (4-0), a encore ajouté une corde à son arc.

Peu importe à quelle place il joue, l'essentiel est qu'il joue", a tenté de répondre Pochettino. Face à Rennes et face au Real, face à l’incertitude de Leandro Paredes et la montée en puissance de Danilo Pereira, c’est sans doute devant la défense qu’il devrait officier. "À mes yeux, le principal est de mettre mes coéquipiers à l'aise, en bonne position pour se procurer des occasions, a-t-il expliqué dans une C'est ça mon rôle : avoir le contrôle du match, savoir quand accélérer le jeu et quand le calmer". Verratti, c’est peut-être ça au fond : un poste encore indéterminé mais une mission constamment réussie, ou presque. Alors, où est-il le plus utile ? "", a tenté de répondre Pochettino. Face à Rennes et face au Real, face à l’incertitude de Leandro Paredes et la montée en puissance de Danilo Pereira, c’est sans doute devant la défense qu’il devrait officier. ", a-t-il expliqué dans une très bonne interview à L’Equipe ". Verratti, c’est peut-être ça au fond : un poste encore indéterminé mais une mission constamment réussie, ou presque.

Avec Guillaume MAILLARD-PACINI

Ligue 1 Neymar absent contre Rennes, quatre jours avant PSG - Real IL Y A 19 HEURES