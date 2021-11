Une chute qui fait froid dans le dos et des conséquences qui inquiètent le PSG. Ce dimanche, Neymar a dû être évacué sur civière à Geoffroy-Guichard après une grosse torsion de sa cheville gauche face à Saint-Etienne (3-1). Après avoir évité le tacle du défenseur Yvann Maçon, le Brésilien a finalement marché sur le pied de celui-ci en se réceptionnant, sa cheville se pliant dans un angle inquiétant.

Instantanément, Neymar a crié et a fait signe à son banc, comme s’il avait compris la mesure de sa blessure. Après de très longues minutes passées au sol, le Brésilien a finalement été incapable de se relever et a été évacué sur civière, en larmes et en se tenant le visage. Souvent touché depuis son arrivée au PSG en 2017, le numéro 10 parisien pourrait s’exposer à une nouvelle longue absence. Une histoire qui se répète, pour le plus grand malheur du PSG et du Brésilien.

Ad

Neymar évacué sur civière face à Saint-Etienne Crédit: Getty Images

Ligue 1 La grande première : Sergio Ramos titulaire avec le PSG à Saint-Etienne IL Y A 3 HEURES

Ligue 1 Sergio Ramos se projette déjà : "Je pense jouer quatre ou cinq années encore" IL Y A 4 HEURES