C'est décidément un dialogue de sourds qui s'est installé entre le club parisien et ses supporters, si dialogue il y a… Remonté depuis plusieurs semaines contre leur direction, et notamment depuis l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Collectif Ultras Paris devrait encore manifester son mécontentement à l'occasion du Classique contre l'OM. Selon les informations du Parisien, le CUP devrait tout simplement faire une nouvelle grève des chants et des encouragements et ne rien manifester au cours de la rencontre.

Le quotidien explique que les relations entre le principal groupe de supporters du club de la capitale et la direction du PSG seraient toujours très froides, voire glaciales. Le Collectif Ultras Paris serait toujours très acerbe vis-à-vis de la gestion et de la politique mise en place par les dirigeants. Le groupe avait déjà manifesté sa colère au début du mois de février pour protester contre le changement d'identité du club.

Ad

Cette action coup de poing, encore une, vient s'ajouter aux nombreuses manifestations de défiance du CUP ces derniers mois. Et encore rafraîchir l'environnement délétère autour du club parisien. Ces dernières semaines, L'Equipe a même rapporté la rumeur d'une potentielle dissolution du CUP par le club parisien. Cette nouvelle grève, qui plus est lors du duel au sommet contre l'ennemi juré, devrait encore faire couler beaucoup d'encre.

Ligue 1 Clement sur son avenir à Monaco : "Nous avons tout le soutien du président" IL Y A 2 HEURES

Ligue 1 Après Messi, Goat arrive sur la manche du PSG pour 50 millions IL Y A 6 HEURES