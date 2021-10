C'est l'autre monsieur 50% du PSG. Celui qui, comme Neymar, prend la fâcheuse habitude de manquer quasiment la moitié des matches du PSG. Marco Verratti est régulièrement rattrapé par les pépins physiques et les suspensions. Entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, le milieu italien avait ainsi fait défaut à Paris à 22 reprises la saison passée, sur les 50 matches disputés par le club de la capitale dans ces deux compétitions. Il a déjà été indisponible 7 fois sur les 14 sorties parisiennes depuis le mois d'août, L1 et C1 confondues.

Ad

La tendance ne va certainement pas s'inverser, avec une absence estimée à quatre semaines pour le Petit Hibou. Cette fois, c'est la hanche qui a lâché le milieu transalpin dans un contact avec Mattéo Guendouzi, lors du match entre l'OM et le PSG dimanche dernier (0-0). Le verdict, tombé mardi, laisse ainsi présager d'une indisponibilité jusqu'à la fin novembre. Elle pourrait être plus longue encore selon L'Equipe, qui évoque six semaines de soins pour ce type de blessure. En l'état, Verratti est d'ores et déjà out jusqu'à la fin novembre. Il manquera quatre matches, au minimum.

Ligue 1 Verratti se réjouit de l'arrivée annoncée de Donnarumma : "Il peut beaucoup apporter" au PSG 08/07/2021 À 14:37

Un bilan chiffré positif sans Verratti

C'est un coup dur pour le PSG. Mais Paris a fini par prendre l'habitude de devoir composer sans son maestro italien. Sans que cela prenne la proportion actuelle, Verratti a quand même manqué environ un match sur quatre en moyenne, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, sur les saisons 2018-19 et 2019-20. Et cela se ressentait sur les résultats du club de la capitale. Avec lui, Paris tournait à une moyenne se rapprochant des 2,4 points par match sur cette période. Sans lui, cette moyenne tombait autour des 2 points par match.

Thomas Tuchel et Marco Verratti Crédit: Getty Images

L'impact de son absence est beaucoup moins net dans les statistiques sur la saison passée et le début de l'exercice en cours. En 2020-21, le PSG a pris 1,96 point par match, Ligue 1 et Ligue des champions confondues, quand l'Italien était sur le terrain. Sans lui, cette moyenne a grimpé à 2,09 points par match. Une tendance qui se confirme depuis le mois d'août. Sur ses sept matches disputés avec Verratti, le PSG a engrangé 2,29 points par match. Et 2,71 points par match quand l'Italien a fait défaut. Depuis un an, Paris présente ainsi un meilleur bilan quand il est privé de son milieu de terrain dans les chiffres.

La clé du système de Pochettino

De là à dire que le PSG est plus performant sans Verratti, il reste un pas difficile à franchir. L'Italien reste l'élément fort de l'entrejeu dans l'équipe de Mauricio Pochettino. Il est celui qui donne le tempo du pressing et permet au bloc parisien d'évoluer plus haut. Il est l'homme recherché à la première relance pour sa capacité à créer ce lien entre le milieu et l'attaque qui fait parfois défaut au PSG, par sa qualité technique et sa lecture du jeu. Et pour sa faculté exceptionnelle à résister au pressing adverse. Il offre un profil unique dans l'effectif du PSG. Et précieux.

Neymar à l'entraînement... au contraire de Messi et Mbappé, à la veille de PSG-Lille

Verratti, c'est un niveau supérieur. Un joueur qui bonifie le collectif parisien, et qui apporte de la sérénité à tous ses coéquipiers. Neymar n'a pas hésité à le comparer aux plus grands dans lors d'un événement organisé par Red Bull.

Marco, je savais qu'il était bon, mais je ne me pensais pas que c'était un génie à ce point. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec lequel j'ai joués, au même titre que Xavi et Andrés Iniesta.

Pour toutes ses raisons, Pochettino lui a confié un rôle essentiel dans le collectif parisien, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Si l'entraîneur parisien varie les systèmes, s'il est contraint de composer avec une abondance de bien en attaque, l'Argentin n'a pas caché sa volonté d'installer Verratti devant la défense. "Le jeu de Marco permet de jouer dans ce rôle face à des équipes qui jouent plus haut, a-t-il expliqué. Il est en capacité de se libérer du marquage et de libérer le ballon. C’est une position où je voudrais le voir un peu plus car lui comme l’équipe ont bénéficié de ses qualités."

Verratti en mode Pirlo : pourquoi ça peut tout changer au PSG

Un profil unique au PSG

Ce ne sera pas le cas dans le mois qui vient. Et c'est dans la difficulté de trouver un autre milieu parisien pour tenir ce rôle que l'absence de Verratti est systématiquement problématique. Pochettino a des profils plus défensifs (Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera) ou plus offensifs (Julian Draxler), mais pas vraiment de joueurs duans le même registre que l'Italien. Celui qui s'en rapproche le plus est probablement Leandro Paredes. Mais l'Argentin est lui aussi blessé en ce moment, et à très peu joué depuis le début de la saison. Reste Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais a le profil, mais il n'a pas encore trouvé ses marques à Paris. C'est difficile de compter sur lui pour prendre le relais.

Le problème se posera déjà en Ligue 1. Mais surtout en Ligue des champions. Verratti est d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Leipzig la semaine prochaine et sa présence pour le choc face à Manchester City à l'Etihad le 24 novembre est plus qu'incertaine. Si Paris a remporté ses premiers matches face à ces adversaires, il a aussi subi le jeu contre deux équipes qui pratiquent un pressing haut et intense. Et si la vie sans Verratti n'est pas aussi terrible qu'elle peut le paraître, elle est cependant nettement plus compliquée face à ce genre d'opposition pour le PSG.

Pep Guardiola : "Verratti ? Je suis amoureux..."

Ligue des champions Retour en vue ? Verratti est dans le groupe pour Leipzig 24/11/2020 À 10:01