Les jours se suivent et les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'Olympique Lyonnais. Deux jours après sa prestation manquée à Monaco (0-2) , l'actuel huitième de Ligue 1 sera privé de Rayan Cherki pour au moins trois mois. Les Gones ont officialisé l'information lundi après-midi par le biais d'un communiqué, tout en précisant que le joueur de 18 ans souffrait d'une fracture non déplacée du cinquième métatarse du pied droit et qu'il allait être opéré ce mercredi.