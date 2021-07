Wijnaldum, Ramos, Hakimi ou Donnarumma : Le PSG a décidé de tout rafler sur le mercato cet été. Et ce n'est probablement pas encore fini. Forcément heureux des nouvelles recrues, Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, assure que ce recrutement est le fruit d'un long travail en amont. "Nous avons travaillé pendant six mois avec le président Nasser et le directeur sportif Leonardo pour recruter des grands joueurs (...) Un club comme le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau. Nos recrues ont prouvé qu’elles avaient les qualités pour être au Paris Saint Germain", a-t-il confié au site du PSG.

"Ce que nous recherchons chez tous les joueurs que nous voulons voir sous le maillot du Paris Saint Germain, c’est de la personnalité, un esprit conquérant. Ces joueurs que nous avons recrutés ont gagné dans différents clubs, mais le plus important est qu'ils n'ont encore rien gagné ici et qu’ils vont tout faire pour. Leur objectif sera d’aider l'équipe à viser les sommets. C'est la chose primordiale. J'espère que dans un an, nous parlerons de la façon dont ces joueurs ont aidé le club et l'équipe à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés", a ajouté Pochettino, qui va donc devoir caser tout ce beau monde ensemble sur le terrain la saison prochaine.

Des bouleversements tactiques sont-ils à prévoir ? " Nous devons être une équipe agressive, dominante, qui joue dans la moitié adverse. Cela va bien au-delà du système défensif que nous pouvons adopter. Pour moi, c’est clair, l'animation offensive doit être la priorité, car nous nous devons de dominer l’équipe en face. Alors les révolutions tactiques… Je ne suis pas un grand fan des révolutions", a-t-il prévenu. Avant de se montrer plus clair : "La mentalité, l’envie d'attaquer et d’avoir le contrôle des matches, ce sera toujours l'objectif numéro un au Paris Saint-Germain".

