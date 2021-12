6 juillet 2007. Pour son premier match amical de l'intersaison, l'ASSE est à Thonon-les-Bains pour affronter en amical Croix-de-Savoie. L'enjeu est dérisoire, la victoire des Verts (0-3) vite oubliée. Mais ce jour-là, Laurent Roussey doit faire un choix. Julien Sablé, emblématique capitaine des Verts depuis le début des années 2000 avec 306 matches au compteur, a rejoint Lens. Il faut lui trouver un successeur. Jérémie Janot ou Vincent Hognon ont la gueule de l'emploi mais le coach des Verts prend tout le monde à contre-pied et donne le brassard à un gamin de 21 ans, Loïc Perrin. Quatorze ans plus tard, Sablé et Perrin se retrouvent propulsés comme les personnages centraux de l'une des crises les plus aigües de l'histoire de l'ASSE, aujourd'hui 20e de Ligue 1.

Loïc Perrin, qui n'occupait aucune fonction officielle dans son club de toujours depuis sa retraite en 2020, en est le coordinateur sportif depuis lundi. Sa première décision dès le mardi ? Nommer Julien Sablé, deuxième adjoint de Claude Puel jusqu'ici, comme entraîneur principal par intérim. Un commando de deux hommes formé en un claquement de doigt qui donne une idée assez précise de l'état de panique dans lequel baigne le club et de son manque de vision à moyen et long terme. Ce samedi, à Reims, le duo va supporter sur lui le poids d'une pression énorme du haut de leur inexpérience. Sablé a déjà endossé le costume d'entraîneur principal à Saint-Etienne. Une expérience qui a viré au fiasco en 2017 (6 matches, 4 défaites, 2 nuls).

Enfant de Sainté

"La première fois avait été très difficile, je fais mon mea culpa, jugeait cette semaine l'ancien milieu des Verts. J'y suis allé comme un ancien joueur alors que je n'étais pas diplômé. Je m'étais dit "ça va le faire'', mais je n'étais pas prêt. Depuis, j'ai travaillé, j'ai appris. J'ai eu le temps de me construire et, aujourd'hui, je me sens légitime pour être à cette place. Mon avenir est d'être entraîneur numéro un, c'est ce qui m'anime au quotidien." Comment l'ASSE en est-elle venue à confier son destin à un moment si critique à deux hommes avec si peu d'expérience à leurs postes respectifs ?

D'abord parce que la situation actuelle (dernier de Ligue 1, caisses vides, public hostile, club en vente et CAN à venir pour dépouiller l'effectif de ses meilleurs éléments) est si désespérée qu'elle a déjà refroidi quelques cibles (David Guion notamment). Pourquoi ont-ils accepté ? La réponse de Sablé peut aussi bien s'appliquer à Perrin : "Je suis un enfant de Sainté, j'ai été capitaine, ça fait 18 ans que je suis là. Ma personne importe peu. Cette situation me fait mal, je suis un soldat, donc on y va." On peut tout à fait douter de leurs qualités aux postes qu'ils occupent mais jamais de leur amour et de leur fidélité au club. Avec eux, ce sera toujours dans l'intérieur supérieur des Verts.

Se rabibocher avec sa base

Propulser le duo Perrin-Sablé, c'est aussi l'assurance de se rabibocher pour un temps au moins avec sa base. Qui incarnent mieux l'esprit vert que ces deux-là ? Personne. Pour succéder à Claude Puel, avec lequel les supporters ont atteint un niveau de défiance spectaculaire, il faut d'abord panser les plaies. Saint-Etienne ne s'en sortira pas sans ses supporters. Perrin et Sablé sont aussi une caution capable d'apaiser les tourments d'un Chaudron malmené par des mois, voire des années, de navigation à vue.

La cocotte a fini par exploser et les Verts ont besoin d'un environnement plus apaisé. A l'heure où l'ASSE change de logo et cherche un nouveau propriétaire, la voilà qui se replie sur sa base en cultivant un bien curieux paradoxe. Ses hommes du cru sauveront-ils le géant du Forez avant qu'il ne soit vendu à des capitaux étrangers ? En cas de succès à Reims, le duo pourrait même étendre son bail commun même si Frédéric Hantz et Pascal Dupraz sont en salle d'attente. L'histoire serait belle pour ces deux Verts de toujours.

