Encore une occasion manquée pour l’Olympique Lyonnais. Après sa qualification face au FC Porto, jeudi soir, en huitièmes de finale de Ligue Europa, la saison lyonnaise aurait pu définitivement prendre un autre tournant sur la pelouse de Reims (0-0). Mais le manque d’efficacité dans les trente derniers mètres face à un bloc rémois compact et l’exclusion de l’entraîneur Peter Bosz dès la demi-heure de jeu, ont suffi pour faire vaciller la maigre confiance lyonnaise. Une dernière situation de Houssem Aouar (90e+2) a pourtant failli tout décanter dans les ultimes secondes. Le surplace continue au classement pour l’OL, qui voit la cinquième place européenne s’éloigner progressivement au fil des journées…

Après trois matches consécutifs sans aucun changement dans le onze de départ, l’idée de Peter Bosz était de faire tourner pour gagner en fraîcheur. En retour, la stratégie du tacticien lyonnais s’est encore une fois heurtée à un obstacle de taille en championnat. Plus à l’aise en Ligue Europa, Lyon a peiné à emballer la rencontre et mettre la même intensité aperçue face à Porto. Dans un système en 4-2-3-1 avec Houssem Aouar titularisé, les Gones ont frappé à dix reprises pour seulement deux tirs cadrés et une possession largement en sa faveur. Tout le symbole d’une impuissance et d’un malaise collectif plus prégnants que jamais.

