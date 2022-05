Dans un Roazhon Park fiévreux, le Stade Rennais a réalisé une excellente opération. Les Bretons ont disposé d’un OM bien pâle, samedi, dans le choc de la 37e et avant-dernière levée de Ligue 1 (2-0). Propulsés par les réalisations de Benjamin Bourigeaud (12e) et Lovro Majer (35e), les Rouge-et-Noir ont éteint des Marseillais stériles (aucun tir cadré).

Les Bretons (4e, 65 points) gagnent une place au classement et reviennent à trois petites longueurs de Monaco, nouveau dauphin du PSG. Méconnaissables, les Olympiens (3e, 68 points) n’ont plus leur destin entre les mains, et peuvent craindre le pire lors de l’ultime journée, où ils accueilleront Strasbourg.

Rennes jubile, l’OM piétine

Les dynamiques valent ce qu’elles valent, le contexte spatial a bien souvent le dernier mot. Sous le feu des critiques après une prestation insuffisante contre Nantes (défaite 2-1 à la Beaujoire), les Bretons ont rectifié le tir avec brio, bien aidés par un public des grands soirs. A l’inverse, dominateur à Lorient, l'OM, meilleure formation à l’extérieur au coup d’envoi, a semblé anesthésié par l’envie des locaux. Cueillis d’entrée de jeu par la furie locale, les Olympiens ont plié une première fois sur un mouvement d’école piloté par Martin Terrier et conclu par Benjamin Bourigeaud (12e). Une première claque qui n’a pas réveillé des visiteurs étrangement spectateurs sur le pré de l’écrin rennais.

Seules quelques bribes ont noirci le bilan des Olympiens en première période : le volontarisme de Cengiz Ünder et une projection mal payée de Mattéo Guendouzi (26e). Trop peu pour inquiéter des Rouge et Noir transfigurés par les chants des tribunes bretonnes. Quelques minutes après un nouveau frisson signé Bourigeaud, tout proche de profiter d’une remise manquée de Luan Peres (32e), Lovro Majer s’est chargé d’alourdir la marque, parfaitement servi par Terrier, distillateur en chef ce samedi (35e). L’ancien lyonnais a même failli s’offrir un but, mais sa tentative a trouvé un corps adverse (45e).

