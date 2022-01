Ad

Deux potentielles victimes supplémentaires ont été récemment identifiées par les policiers en charge de l’enquête, précise RMC Sport. Pour l'une d'entre elles, les faits seraient trop anciens et prescrits. Pour l'autre personne, les faits dénoncés seraient plus récents et auraient entraîné une plainte. L'entourage du dirigeant angevin, interrogé par Le Courrier de l'Ouest, assure "ne pas être informé de cette nouvelle plainte, en appelant toutefois au respect de la présomption d’innocence et à celui du secret de l’instruction".

"L’information judiciaire se poursuit dans cette affaire avec l’espoir de voir le dossier communiqué au parquet avant l’été et audiencé (renvoyé devant un tribunal) au second semestre", a précisé le Procureur de la République d'Angers.

