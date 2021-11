Ce n'est pas la première fois que Saint-Etienne fait le coup du temps additionnel. Lyonnais et Angevins avaient déjà payé pour voir. Mais eux avaient lâché deux points, pas trois. Face à Clermont, Sainté a franchi un sacré cap. Même avec l'habituel retard qu'ils concèdent, les Verts ont accroché la victoire, leur première depuis pratiquement six mois en Ligue 1 (3-2), la première après 14 matches sans succès, à cheval sur deux saisons. Et donc un compteur de succès débloqué en 2021/2022. Ce n'est pas encore Byzance, seulement un début et ça, Claudel Puel et ses hommes le savent très bien.

"C'est un scénario que l'on vit assez souvent, pas jusqu'à la victoire jusqu'à présent. Car nous sommes remontés de situations très difficiles, a tenu à souligner le coach de l'ASSE. Et encore une fois, on revient dans ce match que l'on gagne dans le temps additionnel. Cela montre le caractère des joueurs, de l'encadrement." Quand Arnaud Nordin a trouvé la barre sur sa reprise à un peu plus d'un quart d'heure de la fin, on a pensé ces Verts maudits. On s'est dit que la victoire devrait attendre un peu, que les 900 Ultras, privés de stade pour cause de huis clos mais présents aux abords de l'enceinte, avaient eu raison de déserter les lieux après l'ouverture du score de Mohamed Bayo pour Clermont à l'heure de jeu.

L'envie de Krasso et Sow, la précision de Nordin

Rien de tout ça n'était vrai. "On a rien lâché, on y a cru jusqu'au bout. Ça s'est vu sur les coups de pied arrêtés, on y est allé vraiment à l'envie, raconte pour Prime Vidéo Saidou Sow, buteur pour la victoire ce dimanche. Je ne me pose pas de question, je pense que personne dans l'équipe ne s'en posait. Si le ballon venait sur l'un de nous, il y avait but." L'égalisation de Jean-Philippe Krasso, déjà sur corner deux minutes plus tôt, accrédite la thèse de Stéphanois plus mordants que leurs adversaires dans les arrêts de jeu. Ce groupe a bien des carences mais il a le cœur en bandoulière et c'est ce qui lui a permis de glaner des points au bout des 90 minutes, et même plus, cette saison.

Il avait pourtant fallu se remettre de ces deux buts encaissés en cinq minutes au tournant de l'heure de jeu. "On se met à la faute. On concède des buts évitables. C'est un peu comme ça depuis le début de saison. C'est dommage", a regretté un Claude Puel qui se dit "heureux pour les joueurs et l'encadrement. Revenir et faire la différence en fin de partie, cela veut dire que personne ne triche". Des anciens comme Khazri ou Bouanga aux plus ou moins jeunes comme Krasso, Sow et Nordin, grand artisan de la remontée avec un but et deux passes décisives, tous ont apporté leur pierre à l'édifice et tous ont évidemment fêté ce succès. Sans pour autant céder à la folie.

"Un petit bout d'une longue route"

"Il ne faut pas prendre ça pour un acquis. Cette victoire est un petit bout d'une route encore très longue. On sait qu'il va falloir enchaîner ces résultats", avait dit Sow sur la pelouse au micro de Prime Vidéo. Son entraîneur lui a emboîté le pas en conférence de presse :

"Dans le vestiaire, tout le monde était très heureux mais les joueurs sont conscients que c'est une première victoire, une première étape. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond ou être euphorique. Il reste beaucoup de victoires à aller chercher. Je préfère que tout le monde reste mesuré. C'est très bien car chacun a conscience que le chemin est encore long."

Ce succès devrait en tout cas apaiser les relations entre joueurs et supporters. Du côté des ultras, on a pu constater que les premiers étaient prêts à tout donner pour sauver cette saison qui a bien mal démarré. Du côté des joueurs, on a sans doute hâte de retrouver la chaleur du Chaudron. Il faudra attendre encore un peu. C'est dans dix jours, le 17 novembre que la Commission de discipline de la LFP rendra son jugement définitif suite aux incidents lors de Saint-Etienne - Angers. Le ciel est donc loin d'être tout à fait bleu au-dessus de la cité du Forez mais un rayon de soleil a percé à travers les nuages ce dimanche.

