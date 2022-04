Il n'est vraiment pas bien vieux du haut de ses 21 ans. Mais c'est un autre homme que le public stéphanois va retrouver samedi soir à Geoffroy-Guichard. William Saliba n'est plus le gamin de 17 ans qui découvrait la Ligue 1 un soir de septembre 2018, en milieu de semaine. C'était à Toulouse, et le natif de Bondy avait la lourde charge de remplacer l'emblématique capitaine des Verts, Loïc Perrin. "Dans une semaine à trois matches, Loïc doit sauter un match, expliquait alors l'entraîneur de l'époque de l'ASSE, Jean-Louis Gasset. J'ai préféré faire débuter Saliba à l'extérieur pour qu'il ait moins de pression."

Ad

La pression, Saliba y a toujours semblé imperméable. Sa prestation au Stadium ce soir-là n'avait fait que donner le ton. Par rapport à son jeune âge, son inexpérience totale dans l'élite, et tout ce que pouvait représenter le joueur qu'il remplaçait dans le onze des Verts, le défenseur stéphanois avait bluffé tout le monde par sa sérénité. Il s'était imposé comme un acteur majeur de la victoire de l'ASSE à Toulouse (2-3). Il venait d'envoyer un premier message : parmi les nombreux espoirs du football tricolore, de manière générale et en défense en particulier, il fallait le suivre de près.

Ligue 1 Débordements lors d'Angers-OM : cinq supporters du SCO menacés de sanctions 30/03/2022 À 19:13

Les prédictions de Gasset

La suite n'a fait que confirmer la montée en puissance du phénomène. Saliba avait bouclé l'exercice 2018-19 avec 16 matches de Ligue 1 au compteur, dont 13 titularisations. Il s'était imposé irrésistiblement comme un maillon fort de la formation stéphanoise au fur et à mesure que la saison avançait. Il avait été déterminant dans le sprint final, débutant six matches consécutifs sur les sept dernières journées. Avec un bilan de cinq victoires pour une défaite, trois buts encaissés, et quatre clean-sheets. Son impact sautait déjà aux yeux. Dans le jeu, comme sur les résultats des Verts, quatrièmes de L1 à l'issue de la saison.

Saliba : "A Bondy, on a peur de personne"

Gasset n'est pas du genre à multiplier les superlatifs quand il doit se prononcer sur un joueur. Mais il voyait déjà grand pour Saliba, deux mois seulement après les débuts du jeune défenseur stéphanois en L1. "S’il a été surclassé dans la catégorie U19 de l’équipe de France pour disputer les qualifications à l’Euro, c’est que même les sélectionneurs nationaux ont senti qu’il possédait un potentiel et une grande marge de progression, soulignait-il. Pour moi, ce petit a un avenir extraordinaire. À son âge, il possède la maturité, l’intelligence dans le jeu, la technique, le gabarit et, surtout, il sait où il veut aller. Si tout a été rapide pour lui, il progresse tous les jours. Ce petit doit être le porte-drapeau de Saint-Etienne dans quelques années."

Le profil idéal pour Sampaoli

Le technicien français ne s'était pas trompé. Sauf sur le dernier point. Le petit, recruté par Arsenal dès l'été 2019, a rapidement quitté le nid stéphanois même s'il a été immédiatement prêté à son club formateur. Qu'il n'ait toujours pas fait le bonheur des Gunners reste un phénomène assez inexplicable. La direction et le staff du club londonien en ont décidé autrement. Mais cela n'a pas empêché Saliba de grandir. D'abord à Nice, où il a été prêté sur la deuxième moitié de la saison passée. Mais surtout à Marseille, où il est arrivé encore en prêt l'été dernier, pour s'imposer comme l'un des tous meilleurs défenseurs de Ligue 1.

Perrin : "Saliba dégage une maturité incroyable pour son âge"

Jorge Sampaoli avait son idée derrière la tête. Il lui fallait un profil particulier pour mettre en place son plan de jeu et Saliba cochait toutes les cases "C'est un top joueur à son poste, assurait l'entraîneur olympien en septembre dernier. On a eu de la chance de le faire venir en prêt et cela n'a pas été simple. Il est bon au marquage, mais il a aussi une belle relance. C'est un futur grand du football français. Il s'est bien adapté à la défense à trois et ses performances sont aussi liées à l'équipe qui aime repartir de derrière."

La mise en garde de Deschamps

Et Saliba a continué de grandir. D'éblouir même, malgré un petit passage à vide au cœur de l'hiver. Mais quand Benjamin Pavard a déclaré forfait pour le premier rassemblement des Bleus en 2022, c'est bien le Marseillais que Deschamps a appelé. Même si le sélectionneur a souligné la tendance du jeune défenseur à prendre trop de risques. "Il a raison, a reconnu Saliba. C’est ce qui m’a permis d’aller plus haut rapidement mais parfois il ne faut pas trop en faire, surtout au haut niveau. Quand tu es défenseur, tu ne peux pas te permettre de dribbler et perdre la balle. Si tu passes, c’est bon mais si tu ne passes pas, tu le paies cash car tu es devant ta cage… Plus je grandis, plus je réduis. J’essaie de le faire quand je suis sûr de moi. Ne pas faire de roulette devant mon but par exemple !"

Saliba pouvait difficilement rêver mieux pour ses débuts en Bleus. Entré en jeu face à la Côte d'Ivoire, il a été ovationné à chaque fois qu'il a touché le ballon par son public du Vélodrome pour sa première sélection. Pour sa deuxième, il a été titularisé face à l'Afrique du Sud au sein d'une défense qui n'a pas pris de but. Que son premier match après cap important soit à Saint-Etienne est un joli clin d'œil. "Saint-Etienne, c'est ma maison, j'y ai tout appris, déclarait-il sur le site de la FFF en marge du rassemblement des Bleus. Je n'oublierai jamais ce club qui m'a lancé en L1 à 17 ans avec Jean-Louis Gasset. C'est grâce à lui et toute la formation stéphanoise que je suis devant vous aujourd'hui." Des Verts aux Bleus, Saliba a bien grandi. Mais il n'a pas oublié d'où il vient pour autant.

Saliba : "Je suis prêté à l'OM mais je fais comme si j'étais là pour de longues années"

Ligue 1 Cazoo succède à Uber Eats comme sponsor maillot de l'OM 24/03/2022 À 11:17