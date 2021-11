C'est le grand jour pour Sergio Ramos ! Le défenseur espagnol va enfin faire ses débuts avec le PSG à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne dimanche (13h00). Il a été titularisé par l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino et évoluera en charnière avec Marquinhos. Gêné par un problème au mollet , le joueur de 35 ans n'avait pas disputé la moindre minute sous les couleurs du club de la capitale depuis son arrivée en provenance du Real Madrid l'été dernier.

Sergio Ramos jouera dans une défense à quatre éléments où Acharaf Hakimi et Juan Bernat occuperont les côtés, respectivement à droite et à gauche. L'Italien Gianluigi Donnarumma gardera le but parisien. Pour rappel, son concurrent pour le poste, Keylor Navas, est suspendu après son carton rouge reçu face à Nantes (2-1) la semaine passée. Devant, Angel Di Maria fait son retour dans le onze de départ et composera le quatuor offensif du PSG en compagnie de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé

L'incertitude concernait le milieu parisien en l'absence de Marco Verrratti, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Un temps incertain, Idrissa Gueye est bien opérationnel et formera avec Danilo Pereira le duo de récupérateurs du PSG dans le 4-2-3-1 concocté par Pochettino. Le jeune Xavi Simons est sur la feuille de match alors qu'Edouard Michut regardera la rencontre depuis les tribunes.

La compo du PSG

Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Gueye, Danilo - Messi, Di Maria, Mbappé, Neymar

