C'est une sacrée performance pour Lionel Messi. Pas vraiment flamboyant pour sa première saison au PSG, l'international argentin est toutefois parvenu à détrôner un certain... Conor McGregor. En effet, selon le magazine américain Forbes, l'ancien joueur du FC Barcelone est devenu l'athlète le mieux payé au monde au cours de l'année écoulée avec 130 millions de dollars (125 millions d'euros) de revenus entre le 2 mai 2021 et le 1er mai 2022.

Dans le détail, Messi a touché 55 millions de dollars de revenus provenant de ses sponsors, notamment Pepsi, Adidas et Socios. Et pour revenir au terrain, la Pulga a empoché pas moins de 75 millions de dollars. Pour compléter le podium, on retrouve LeBron James (Los Angeles Lakers) avec 121,2 millions de dollars (116 millions d'euros) et Cristiano Ronaldo (Manchester United) avec 115 millions de dollars (110 millions d'euros).

Neymar, lui, se classe quatrième de ce classement des athlètes les mieux payés. La star brésilienne a touché 95 millions d'euros de dollars (91 millions d'euros) au cours de l'année écoulée. McGregor, ancien champion de MMA et numéro 1 en 2021, sort du top 10.

Les dix athlètes les mieux payés au monde selon Forbes :

1 : Lionel Messi (Foot, PSG) : 130 millions de dollars (125 millions d'euros)

2 : LeBron James (Basket, Los Angeles Lakers) : 121 millions de dollars (116 millions d'euros)

3 : Cristiano Ronaldo (Foot, Manchester United) : 115 millions de dollars (110 millions d'euros)

4 : Neymar (Foot, PSG) : 95 millions de dollars (91 millions d'euros)

5 : Stephen Curry (Basket, Golden State Warriors) : 92,8 millions de dollars (89,1 millions d'euros)

6 : Kevin Durant : (Basket, Brooklyn Nets) : 92, 1 millions de dollars (88,4 millions d'euros)

7 : Roger Federer (Tennis) : 90,7 millions de dollars (87,1 millions d'euros)

8 : Canelo Alvarez (Boxe) : 90 millions de dollars (86,4 millions d'euros)

9 : Tom Brady (Foot US, Tampa Bay Buccaneers) : 83,9 millions de dollars (80,5 millions d'euros)

10 : Giannis Antetokounmpo (Basketball, Milwaukee Bucks) : 80,9 millions de dollars (77,6 millions d'euros)

