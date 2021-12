Pourquoi ils sont nommés

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : il a utilisé son grand gabarit à bon escient, que ce soit dans le jeu ou dans les duels, et s'est montré efficace avec un doublé lors de la large victoire du Racing contre Bordeaux (5-2).

Walter Benitez (Nice) : Paris n'a pas trouvé la faille au Parc des Princes et le portier argentin n'est pas étranger à cela. Auteur d'interventions précieuses, il a gardé sa cage inviolée et aidé le Gym à repartir de la capitale avec un point (0-0).

Tristan Dingomé (Troyes) : une technique fine qu'il a fait admirer lors du succès de l'ESTAC contre Lorient (2-0), marqué par son excellente copie et ses deux passes décisives.

Sofiane Diop (Monaco) : 70 minutes de très bonne facture pour le milieu offensif de 21 ans, à son avantage à Angers, où l'ASM s'est imposée (1-3) et où il a marqué son 4e but de la saison en Championnat.

Wout Faes (Reims) : très convaincant dans sa mission première de bien défendre, le Belge a en plus réussi à se muer en danger offensif en marquant le premier but des siens lors de la victoire rémoise à Lyon (1-2).

Seko Fofana (Lens) : au four et au moulin, il a rayonné dans l'entrejeu lors du partage des points entre les Sang et Or et Clermont (2-2), en plus de marquer un but et de provoquer une réalisation contre son camp.

Gerson (Marseille) : le milieu brésilien tient son match référence à l'OM. C'est simple, il a été dans tous les bons coups, a musclé son jeu et a marqué le but de la victoire phocéenne à Nantes (0-1).

Renato Sanches (Lille) : à l'origine du premier but des Dogues, auteur du second, il a été décisif avec son intensité de tous les instants lors du joli coup réalisé par les champions de France à Rennes (1-2).

Téji Savanier (Montpellier) : le maître à jouer du MHSC a régalé, tout simplement. Le symbole ? Un amour de coup franc excentré qui a fait trembler les filets, cerise sur l'appétissant gâteau servi par le n°11 pailladin, très en vue et acteur majeur de la victoire montpelliéraine à Metz (1-3).

Adrien Thomasson (Strasbourg) : il a lancé la démonstration alsacienne contre Bordeaux (5-2) d'un joli coup de tête et a par ailleurs montré toutes ses qualités dans le coeur du jeu, où il a été constamment mobile et inspiré.

