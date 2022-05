Après Gaël Kakuta en 2021, un autre Lensois a été sacré un an plus tard. Ce lundi, RFI et France 24, organisateurs du prix Marc-Vivien Foé, ont annoncé que Seko Fofana, capitaine du club nordiste, avait été désigné meilleur joueur africain de la saison 2021-2022 en Ligue 1. Le milieu lensois devance les Rennais Hamari Traoré et Nayef Aguerd. Cette saison, l'ancien joueur de l'Udinese a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Seko Fofana est parti sur les chapeaux de roue, avec déjà trois buts en août. Le capitaine des Sang et Or a été crédité de réalisations décisives cette saison, comme contre le PSG (1-1) en décembre, Saint-Etienne (2-1) mi-janvier, Bordeaux (3-2) en février et, plus récemment, Reims (2-1) dans le temps additionnel.

Né à Paris, Seko Fofana a connu les sélections jeunes de l'équipe de France jusqu'en moins de 19 ans, avant d'opter pour l'équipe de Côte-d'Ivoire dont il a porté le maillot pour la première fois en 2017. Le prix Marc-Vivien Foé, du nom du footballeur camerounais décédé le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans après un arrêt cardiaque en plein match, est attribué par un jury d'environ 70 personnes composé de journalistes, consultants ou encore d'anciens joueurs, à partir d'une liste de 12 joueurs établie par les services des sports de RFI et France 24. (Avec AFP)

