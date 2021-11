Il est à peu près tout le contraire de l'idée qu'on se fait d'un buteur. Au service du collectif, défenseur insatiable, homme normal loin des clichés qui escortent la réussite, Gaëtan Laborde se fond dans la masse quand ses performances devraient en faire l'une des têtes d'affiche de la Ligue 1. C'est tout le paradoxe de l'avant-centre du Stade Rennais, meilleur buteur du championnat de France après 13 journées (8 réalisations), devant Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Lucas Paqueta et tous ceux sur lesquels capitalisent la Ligue pour vendre son produit.

Non, Laborde n'est ni un accident ni un feu de paille. Avec 16 buts et 8 caviars, il était déjà, l'an dernier, le quatrième homme le plus décisif du championnat. Son transfert à Rennes dans les dernières heures du mercato, alors que West Ham, le Zénith Saint-Pétersbourg et même Lyon se sont, un temps, intéressés à lui, fut à la fois l'un des coups de l'été et une vraie surprise. Laborde aurait pu viser la Ligue des champions, il se contentera de la Ligue Europa Conférence. Jusqu'à donner des regrets à des directeurs sportifs qui l'ont raté en juillet et août. C'est à se demander si l'avant-centre des Rouge et Noir n'est pas aujourd'hui le joueur le plus sous-coté du championnat de France.

Les Rennais fêtent le but de Gaëtan Laborde lors du match opposant le NS Mura au Stade Rennais, le 21 octobre 2021 en Ligue Europa Conférence Crédit: Getty Images

Il traîne son retard à l'allumage comme un boulet

Dans une époque où on se réclame candidat au Ballon d'Or à peine après avoir passé la majorité, l'éclosion tardive du gamin de Mont-de-Marsan le fait toujours passer sous les radars. Il lui a fallu attendre ses 24 ans, des prêts dans des divisions inférieures et un début d'aventure haché à Bordeaux pour être considéré comme un titulaire indiscutable en Ligue 1 à l'heure où les moins de 20 ans font la loi et irriguent le marché. Laborde n'a jamais été un phénomène de précocité, la faute à un parcours tortueux et il traîne encore ce retard à l'allumage qui lui a aussi permis de relativiser, de rester dans le vrai monde.

Mon parcours et les moments très compliqués que j'ai traversés, m'ont permis de rester les pieds sur terre, nous confiait-il en mai dernier. Je me sers de ces moments-là. Parfois, je me dis : 'Souviens-toi où tu étais avant'. Aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, c'est impossible d'avoir la grosse tête." Voilà pourquoi il ne cultive pas son image ou ne capitalise pas sur ses statistiques. Laborde, qui a connu des responsabilités très jeune et est devenu père dès l'âge de 18 ans, ne réclame rien mais savoure simplement ce qu'il lui arrive les deux pieds ancrés dans la réalité d'un métier dont il connaît mieux que quiconque la fragilité. ." Voilà pourquoi il ne cultive pas son image ou ne capitalise pas sur ses statistiques. Laborde, qui a connu des responsabilités très jeune et est devenu père dès l'âge de 18 ans, ne réclame rien mais savoure simplement ce qu'il lui arrive les deux pieds ancrés dans la réalité d'un métier dont il connaît mieux que quiconque la fragilité.

Gaëtan Laborde avec le Stade Rennais Crédit: Getty Images

Acheté au même prix que Niang et Guirassy…

Rennes l'a récupéré cet été pour 15 millions d'euros. Si la valeur d'un joueur se juge au prix de son transfert, là encore, Laborde est sous-coté. En 2019, le SRFC a dépensé la même somme pour le nettement moins rentable Mbaye Niang. Rebelote un an plus tard avec Serhou Guirassy. Aujourd'hui, l'apport des deux hommes à Rennes est incomparable. "L’arrivée de Gaëtan en fin de mercato a été, je pense, un élément déclencheur, confiait son coach Bruno Genesio cette semaine. C’est un garçon qui a cette faculté d’emmener les autres avec lui, que ce soit par des prises de parole qui sont très brèves mais qui marquent. Ou par son comportement sur le terrain. Quand on a des gens comme lui, ça aide et c’est communicatif."

Si ses statistiques pourraient lui ouvrir un avenir international, l'équipe de France est encore un horizon lointain pour celui qui n'a toujours pas reçu la moindre pré-convocation. Le secteur est concurrentiel chez les champions du monde. Mais a-t-il aujourd'hui à rougir de la comparaison avec Wissam Ben Yedder ? Pas sûr. Les deux hommes n'ont ni la même expérience internationale, ni le même profil technique mais le vent souffle plus fort dans le dos de Laborde depuis août. Pour briser le plafond de verre, il lui manque encore de se frotter au plus haut niveau, la Ligue des champions. C'est elle, aussi, qui construit les réputations. Celle de Laborde en aurait bien besoin, elle qui reste encore beaucoup trop confidentielle au regard de ce qu'il donne sur le terrain chaque week-end.

