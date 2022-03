Football

Stream Team - Milik - Sampaoli (OM) : Et s'il fallait n'en choisir qu'un ?

Milik et Sampaoli, qui privilégier ? L'entraîneur de l'Olympique de Marseille semble ne pas être sur la même longueur d'onde que l'un des attaquants les plus efficaces depuis bien longtemps sur la Canebière. S'il fallait choisir entre le joueur polonais et le coach argentin, lequel retenir ? C'est le débat entre Maxime Dupuis et Martin Mosnier dans le FC Stream Team, à écouter en podcast.

00:08:33, il y a 35 minutes