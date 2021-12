Pourquoi ils sont nommés

Sofiane Boufal (Angers) : il a fait trembler les filets sur penalty, a délivré une passe décisive et signé une prestation de choix durant laquelle sa vitesse et sa finesse technique ont fait mal à Reims, battu par le SCO (1-2) d'un international marocain fringuant.

Jonathan David (Lille) : entré en début de seconde période, l'attaquant canadien a tout changé. En confortant son statut de meilleur buteur du Championnat avec une 11e réalisation cette saison et en poussant Giraudon à la faute sur un but contre son camp synonyme de succès pour les Dogues contre Troyes (2-1).

Habib Diallo (Strasbourg) : de retour dans le onze, l'international sénégalais a justifié la confiance de Julien Stéphan en signant un match plein, ponctué d'une passe décisive et d'un but. Prépondérant donc à l'occasion de la large victoire du Racing à Nice (0-3).

Sofiane Diop (Monaco) : une nouvelle fois virevoltant et une nouvelle fois décisif, avec une passe décisive en plus d'un but. A ainsi largement oeuvré pour aider l'ASM à dominer le FC Metz de la tête et des épaules (4-0).

Jean-Louis Leca (Lens) : Il ne s'est avoué vaincu qu'à la 92e minute sur une tête de Wijnaldum. Avant cela, le portier corse a réussi une masterclass avec plusieurs interventions de choix et décisives pour contrer les tentatives du PSG, tenu en échec à Bollaert (1-1). Leca y est tout sauf étranger.

Jérémy Le Douaron (Brest) : généreux dans l'effort, il a été un poison pour la défense marseillaise. Sa bonne copie est sublimée par sa jolie passe décisive en talonnade pour Honorat. Précieux donc pour aider le SB 29 à signer une sixième victoire d'affilée en L1, au Vélodrome s'il vous plaît (1-2).

Anthony Lopes (Lyon) : Une semaine après une faute de main qui a précipité la chute de l'OL contre Reims (1-2), le dernier remport des Gones s'est parfaitement repris à Bordeaux, où il a écoeuré Hwang et Niang pour permettre à l'OL de repartir de Gironde avec un point (2-2).

Lovro Majer (Rennes) : à son avantage dans l'orientation du jeu, le milieu croate a enfilé son costume de maestro avec trois passes décisives, rien que ça, pour grandement aider le club breton à surclasser Saint-Etienne (0-5).

Martin Terrier (Rennes) : l'attaquant rennais a fait admirer sa palette complète d'excellent footballeur en inscrivant un triplé lors de la correction infligée par les Rouge et Noir à Saint-Etienne (0-5). Injouable pour l'arrière-garde de Verts complètement dépassés.

Elye Wahi (Montpellier) : une nouvelle fois préféré à Germain à la pointe de l'attaque, il a fait honneur à sa titularisation en inscrivant l'unique but du match contre Clermont, celui de la victoire (1-0). A fait montre d'une envie de tous les instants par ailleurs.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 17E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Sofiane Boufal (Angers) Jonathan David (Lille) Habib Diallo (Strasbourg) Sofiane Diop (Monaco) Jean-Louis Leca (Lens) Jérémy Le Douaron (Brest) Anthony Lopes (Lyon) Lovro Majer (Rennes) Martin Terrier (Rennes) Elye Wahi (Montpellier)

