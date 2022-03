Titi Camara, votre saison 1998-99 a été la plus prolifique avec l'OM (8 buts toutes compétitions confondues dont 3 face à Monaco). Pourquoi l'ASM était une équipe qui vous réussissait ?

Titi Camara. : "Je dirais plus que ça correspondait à une bonne période pour moi. En 1997, j'ai quitté Lens pour Marseille. Rolland Courbis avait changé mes habitudes. J'étais formé pour évoluer dans l'axe de l'attaque et il m'avait demandé de jouer sur le côté gauche. Ma première saison à Marseille a été difficile. Mais en 1998-99, j'ai retrouvé mes marques. Marseille-Monaco, c'était un derby même si le match le plus important était face au PSG. Chaque fois que l'entraîneur m'appelait pour rendre service, je répondais présent. Je connaissais un peu le jeu de Fabien Barthez et je savais qu'il fallait viser son pied fort, donc le pied gauche, pour que ça lui cause des difficultés."

Vous avez hérité de Monaco en 8e de finale de Coupe de l'UEFA, est-ce que c'était une déception à l'époque de tomber contre un autre club français ?

T.C. : "L'objectif était d'aller en finale. C'était la première fois que deux clubs français se retrouvaient face-à-face en Coupe d'Europe. On savait que c'était un match important pour marquer les esprits des supporters marseillais. On avait une équipe assez fournie pour mener de front le championnat et la C3."

Quels souvenirs gardez-vous du match aller à Louis II (2-2) où vous marquez le deuxième but marseillais en première mi-temps ?

T.C. : "Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je suis lancé en profondeur dans la surface de Monaco. Sans contrôle, je mets la balle en direction du pied gauche de Fabien Barthez et il n'a pas pu intervenir."

Titi Camara, l'ex-attaquant de l'OM. Crédit: Getty Images

Lors du retour au Vélodrome, vous rentrez en cours de match et marquez le seul but de la rencontre (1-0) à la 71e minute. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ?

T.C. : "A l'époque, la concurrence était rude mais saine en attaque avec Florian Maurice, Fabrizio Ravanelli et Christophe Dugarry. Ce jour-là, j'ai démarré sur le banc. Fabien Barthez avait multiplié les arrêts au cours de la rencontre. Quand Rolland Courbis m'a demandé de rentrer, le public scandait mon nom. Avant de marquer, j'ai touché deux ou trois ballons. Et à la 71e minute, Jocelyn Gourvennec me sert au point de penalty. J'effectue un contrôle orienté avec l'extérieur du pied droit, en mettant mon corps en opposition devant Christophe Pignol, que j'ai connu à Saint-Etienne. Et après, j'ai frappé côté opposé. Fabien Barthez n'a pas pu intervenir et ç'a été le but libérateur qui nous a permis de nous qualifier en quarts de finale de la C3."

Quels souvenirs gardez-vous de l'ambiance au Vélodrome après ce but ?

T.C. : "C'est compliqué de décrire ce que j'ai ressenti. A cette époque-là, ça marchait tellement pour moi, c'était comme si je marchais sur l'eau. Quand j'ai marqué, j'avais un sentiment de joie et de fierté car ce but nous mettait à l'abri. Le football est un sport collectif et ce jour-là, c'est tombé sur moi."

S'agit-il de votre meilleur moment avec l'OM ?

T.C. : "Il fait partie de mes meilleurs souvenirs au même titre que le seizième de finale de C3 face au Werder Brême, le match contre Sochaux (4-0) où j'inscris un doublé, ou la rencontre face à Metz (3-0) quand je marque et offre une passe décisive. Lorsque je croise des supporters marseillais, ils me rappellent souvent ces moments-là. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours essayé de donner le maximum. Et les supporters de l'OM m'ont donné ce même respect, même si ma première saison a été difficile. A l'été 98, il était question que je trouve un autre club. J'ai d'ailleurs effectué un essai à Tottenham. Mais la concurrence à Marseille ne m'a jamais freiné dans mon évolution. Quand vous évoluez au quotidien avec les meilleurs joueurs internationaux, ça vous permet de rehausser votre niveau de jeu."

Aujourd'hui, lorsque l'OM est en difficulté, ça me touche le cœur. Marseille mérite tellement de briller

Après avoir marqué ces deux buts en C3 face à Monaco, pourquoi avez-vous montré à chaque fois le logo de l'OM aux supporters en guise de célébration ?

T.C. : "Après ma première saison compliquée, j'ai réussi à inverser la tendance. Le public marseillais est connaisseur. Quand les supporters me sifflaient, je n'ai pas baissé les bras. Puis quand j'ai commencé à marquer et à délivrer des passes décisives, ils se sont rendus compte que j'étais un joueur de qualité. Je ne voulais pas partir sur un échec. L'OM est un club qui fait rêver. Quand le public scandait mon nom, il poussait Rolland Courbis à me faire rentrer. Aujourd'hui, lorsque l'OM est en difficulté, ça me touche le cœur. Marseille mérite tellement de briller."

Enfin, avez-vous toujours des regrets après la finale de la Coupe de l'UEFA perdue face à Parme (0-3) ?

T.C. : "La demi-finale à Bologne a beaucoup joué sur notre finale. Les suspensions qui ont été infligées à plusieurs joueurs de l'OM (ndlr : William Gallas, Christophe Dugarry, Fabrizio Ravanelli et Peter Luccin) ont faussé notre résultat face à Parme. Peut-être que s'ils avaient été présents ce jour-là, ça aurait été plus compliqué pour eux.

