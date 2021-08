Je connais Andy Delort depuis longtemps, et lui connait bien la Ligue 1. Il a plus de maturité que nos attaquants et on ne peut pas faire la saison qu’avec un attaquant de pointe (ndlr : Kasper Dolberg)", a indiqué l'entraîneur azuréen dans un premier temps. Comme l'Olympique de Marseille , l'OGC Nice n'a pas encore bouclé son mercato. Les deux clubs sont en effet sur le même dossier : celui de l'attaquant montpelliérain Andy Delort . En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a confirmé que la direction du Gym était intéressée par l'attaquant de 29 ans. "(ndlr : Kasper Dolberg)", a indiqué l'entraîneur azuréen dans un premier temps.

Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil d'attaquant

"Amine Gouiri n’est pas un attaquant de pointe, a-t-il précisé. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil. Avant dimanche soir, on n’avait jamais entendu parler d'Andy à Nice. Depuis, on en parle et le club travaille en ce sens." En parallèle, Christophe Galtier garde un œil avisé sur la situation de Burak Yilmaz, en fin de contrat avec le LOSC en juin 2022.

L'entente entre les deux hommes a été l'une des clés du titre de champion de France décroché par Lille la saison passée. Au point de poursuivre l'aventure ensemble à Nice ? L'ex-technicien nordiste n'a pas fermé la porte à l'attaquant international turc. "J’ai lu beaucoup de choses sur Burak Yilmaz avec les déclarations des uns et des autres, a-t-il noté. Quand un joueur, un bon joueur, m’appelle pour me dire qu’il est intéressé pour venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable." Le mercato se termine dans onze jours et l'OGC Nice pourrait en être l'un des principaux protagonistes.

