Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné

Ligue 1 Le Real aurait contacté Pochettino avant d'engager Ancelotti IL Y A 3 HEURES

"Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. Quoi que tu fasses à Paris, ce sera bien, mais tu auras toujours quelqu'un pour dire : 'c'est bien ce que tu as fait au PSG, mais ce n'était que la France'. Les meilleurs championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu n'as pas pu encore te mesurer aux meilleurs joueurs dans le meillleur championnat", a écrit l'ex-international français dans un premier temps.

"Si tu veux gagner le Ballon d'Or, ce à quoi tu devrais aspirer pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tu devras te mesurer aux meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu te mesures aux meilleurs tout le temps quand tu es au PSG. La Ligue 1 n'est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que le championnat le plus difficile est en Angleterre. Donc, si tu veux être l'un des meilleurs, tu dois faire ce que tu fais avec le PSG à Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Ou aller en Espagne au Real Madrid ou au Barça. Ou peut-être en Italie", a-t-il renchéri.

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Classé septième en 2017, quatrième en 2018 et sixième en 2019 au classement du Ballon d'Or (ndlr : le trophée n'a pas été décérné l'an passé à cause de la pandémie qui a faussé une grande partie de la saison 2019-2020), Kylian Mbappé ne part pas favori en 2021. L'attaquant parisien, qui a seulement remporté la Coupe de France, n'a pas été plus loin que les demi-finales de la C1 en club et les huitièmes de finale avec l'équipe de France à l'Euro.

A un an et demi du Qatar, voilà ce que les Bleus et Deschamps doivent changer

Ligue 1 L'OM domine facilement Martigues pour sa reprise IL Y A 14 HEURES