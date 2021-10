Si la direction du Paris Saint-Germain espère toujours conserver Kylian Mbappé au-delà du mois de juin prochain, elle doit maintenant compter sur un miracle. Un peu plus d'un mois après l'avoir retenu contre son gré, le club de la capitale a (re)découvert, à travers l'interview de l'attaquant à L'Équipe , que ses espoirs ont toutes les chances de rester vains.

la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain", le joueur, lui, a surtout Si le personnage, très au fait de ce qu'est devenue l'économie du foot, a pris soin de rappeler que "", le joueur, lui, a surtout précisé que son ambition n'avait pas de date de péremption . Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid l'été dernier. Et ce sera encore le cas dans neuf mois.

Pour la première fois depuis qu'il est devenu tout puissant, le PSG va donc toucher les limites d'une stratégie qu'il n'a cessé d'appliquer ces dernières années : retenir ses armes à tout prix, sans trop se soucier des conséquences sportives, des effets financiers ou des répercussions sur son image de marque.

Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre", L'Equipe en juin dernier. "Sur le coup, j'étais un peu inquiet, je ne vais pas vous mentir, a réagi le buteur. Je me suis dit : si je ne pars pas libre, il va m'arriver quoi ?" ", assurait Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier. ", a réagi le buteur.

Pour Mbappé, rien n'a changé

Pas grand-chose, en réalité. Paris n'a encore jamais attaché ses joueurs au Camp des Loges ou au Parc des Princes, mais a constamment joué la montre, convaincu que ses moyens sans limite finiraient toujours par régler l'affaire.

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Crédit: Getty Images

À l'été 2014, Marquinhos avait émis le souhait de rejoindre Barcelone. Les dirigeants parisiens l'avaient convaincu avec un nouveau contrat et un nouveau statut, huit mois plus tard.

En 2017, Marco Verratti avait lui aussi fait part de ses intentions de quitter le club. Les arrivées de Mbappé et Neymar les semaines suivantes l'avaient rassuré et conduit à accepter, l'année d'après, une... cinquième prolongation de contrat.

"Ney", lui, a rêvé d'un retour au Barça deux étés de suite. Paris avait finalement profité de la dégradation des situations sportive et économique du club catalan, ainsi que des rapports délicats liant le Brésilien à l'ancienne direction catalane, pour obtenir la paix et le combler avec un salaire similaire au précédent - une faveur dans un tel contexte.

Mais au 5 octobre 2021, la direction parisienne n'a aucun de ces leviers à actionner pour influencer les choix de Kylian Mbappé. Le prodige de Bondy est aussi le maître du temps ; il a choisi le moment où il a fait part de son désir de ne pas prolonger son contrat, celui où il a annoncé son souhait de quitter le PSG et fixé la date de son départ prochain.

Paris n'a plus d'arguments

Ni les récentes épopées européennes du club ni le recrutement cinq étoiles du club de la capitale , sur lequel Nasser Al-Khelaïfi misait beaucoup pour convaincre la star de son projet, n'ont permis de repousser l'échéance. Et financièrement, Paris n'aura rien de plus à offrir que le Real Madrid, volontairement avare ces dernières années et probablement très généreux dans six mois, après avoir "économisé" une indemnité de transfert supérieure ou équivalente à 180 millions d'euros.

Kylian Mbappé avec le PSG Crédit: Getty Images

Le PSG va donc arriver au bout du modèle qui lui a toujours permis de conserver ce qu'il avait, à défaut de lui rapporter quoi que ce soit. Paris n'aura que l'allégement de sa masse salariale pour se contenter du départ d'une autre star d'envergure internationale, après Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva.

La situation de Mbappé n'a pourtant rien de comparable à celles de ces joueurs-là, compte-tenu de son âge, de son statut et de ce qu'il représente au sein du projet parisien, Il aurait dû devenir le joueur le plus cher de l'histoire. Il marquera peut-être un avant et un après dans la politique du Paris Saint-Germain.

