Miami Herald indiquait que l'ancien Parisien, sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2022, ne faisait plus partie des plans de la franchise de MLS. "Il n’est pas clair encore s’il va prendre sa retraite ou rebondir ailleurs", a précisé le média américain. Blaise Matuidi bientôt de retour à Troyes ? Quinze ans après le départ du champion du monde à Saint-Etienne, l'ESTAC serait intéressée par un éventuel retour du milieu de terrain de 34 ans dès cet hiver selon les informations de l' Est Eclair . Mardi dernier, le quotidienindiquait que l'ancien Parisien, sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2022, ne faisait plus partie des plans de la franchise de MLS. "", a précisé le média américain.

Une piste "crédible" selon un proche du joueur

L'ex-Turinois pourrait ainsi rebondir dans son club formateur, où il a évolué entre 2004 et 2007, d'après le quotidien local. Une source proche du joueur affirme qu'un retour à l'ESTAC serait "crédible". Cependant, le salaire XXL de Blaise Matuidi est inatteignable pour l'actuel quinzième de Ligue 1, qui n'a plus réussi à se maintenir dans l'élite depuis 2006. Une période où le natif de Toulouse portait le maillot de l'ESTAC, qui serait désormais prêt à le relancer. Pour l'un des transferts les plus improbables de ce mercato hivernal ?

