L'heure tourne. La deadline approche. Mais rien ne se décante. A un peu plus de deux jours de la fermeture du marché, impossible de savoir si Kylian Mbappé sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain le 1er septembre prochain, ou s'il aura rejoint le Real Madrid, le club de ses rêves. Les négociations semblent au point mort. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le resteront jusqu'à mardi soir, 23h59.

Plus tôt cette semaine, le club de la capitale a décliné la première offensive madrilène, insatisfait de l'offre, quelque 160 millions d'euros, formulée par la Casa Blanca. Le directeur sportif Leonardo et son président Nasser Al-Khelaïfi ont tous deux profité d'apparitions publiques pour faire monter les enchères. Vendredi, le Real a revu sa formule avec une proposition à 170 millions d'euros , plus 10 de bonus. Et depuis ? Silence radio, ou presque.

Ligue 1 Cornet signe à Burnley, l'OL récupère 15 millions d'euros IL Y A UNE HEURE

Dans la presse espagnole, le club madrilène a tout de même laissé filtrer l'information selon laquelle il avait posé un ultimatum au PSG : si rien n'est décidé avant lundi, jour du début de la trêve internationale - qui pourrait complexifier certaines obligations administratives - les Merengues quitteront purement et simplement la table des négociations. Et patienteront quelques mois avant de discuter directement avec le joueur, dont le contrat expire en juin prochain, et son entourage.

Et le terrain dans tout ça… Mbappé au Real, ça donnerait quoi ?

Mais d'après les informations de Téléfoot , cette stratégie ne pourrait être qu'un coup de bluff destiné à pousser le PSG à accepter cette seconde proposition, et ainsi éviter de laisser filer sa star sans recevoir la moindre indemnité de transfert la saison prochaine. Mbappé, lui, continue de faire le jeu du Real Madrid. Selon Téléfoot, le joueur n'a pas la moindre intention d'aller au bras de fer mais il a d'ores et déjà signalé qu'il ne prolongerait pas son contrat. Voilà de quoi faire durer le "plaisir". Et promettre une journée interminable, ce mardi 31 août.

Ligue 1 Ils sont tous là : Mbappé, Messi et Neymar figurent bien dans le groupe IL Y A 2 HEURES