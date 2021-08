Où jouera Kylian Mbappé en cette saison 2021-22 ? La situation de l'attaquant international français n'a jamais été aussi incertaine qu'aujourd'hui. Selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid s'apprêterait à réhausser son offre pour le champion du monde 2018, après avoir déjà essuyé un refus à la suite de sa proposition d'environ 160 millions d'euros. Mercredi, Leonardo a pour la première fois ouvert la porte à un départ du Bondynois

"Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair. Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions", a affirmé le directeur sportif du PSG à plusieurs médias français, sachant que l'actuel leader de Ligue 1 devra encore 35 millions d'euros à Monaco, après le transfert réalisé en 2017.

Ligue 1 Incidents Nice-OM : dossier en instruction, Gym-Bordeaux à huis clos total IL Y A 11 HEURES

Le Parisien affirmait que A quel prix le PSG laissera-t-il partir le Bondynois ? Mercredi soir,affirmait que le club de la capitale attendait au moins 220 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat dans un an. Cette nuit, l'émission espagnole El Chiringuito assurait que le dernier demi-finaliste de la C1 en réclamerait cinq de moins. Le mercato se clôture mardi prochain et la balle est désormais dans le camp du Real Madrid. Mais son offre devra tutoyer les records de l'histoire du football

Messi au PSG, qu'est-ce que ça change pour Mbappé ?

Ligue 1 Incidents Nice-OM : Aulas favorable à un retrait de points IL Y A 12 HEURES