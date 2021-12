Cette fois, la nouvelle a été officialisée par le LOSC. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Jonathan Ikoné va bien quitter le champion de France en titre. "Le club confirme l’accord total avec la Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné, indique le club nordiste vendredi dans un communiqué. L’international français (4 sélections, 1 but) y signera définitivement le 3 janvier 2022, date d’ouverture du mercato italien."

Arrivé dans le Nord en 2018, Jonathan Ikoné a largement participé à la deuxième place du LOSC en L1 en 2019 puis au titre de champion de France remporté deux ans plus tard. En 150 matches, le joueur formé au PSG a inscrit 16 buts et délivré 26 passes décisives toutes compétitions confondues sous la tunique lilloise. Avec l'actuel septième de Serie A, Jonathan Ikoné tentera de briller pour retrouver l'équipe de France, dont il n'a plus porté le maillot depuis le France-Turquie (1-1) du 14 octobre 2019. Pour le LOSC, l'heure est à la recherche d'un remplaçant pour lui permettre de tenir sur les trois tableaux (L1, C1 et Coupe de France).