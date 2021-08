Le mercato se termine le 31 août et il ne semble pas encore terminé pour l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a jugé que d'autres "mouvements" étaient "probables" après les arrivées de Xherdan Shaqiri et d'Emerson Palmieri. Ces deux recrues s'ajoutent à celles de Damien Da Silva et d'Henrique, arrivés libres dès le mois de juin, auxquels s'ajoutent aussi les retours de prêts de Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adelaïde.

Les attentes de Peter Bosz ont été comblées

"Il peut même y avoir des choses qui pourraient surprendre", a précisé le président lyonnais à l'occasion d'une conférence de presse, mercredi. "Jusqu'à présent, nous sommes allés chercher des joueurs comme Shaqiri et Emerson, qui avaient déjà gagné quelque chose, des titres notamment et pour répondre aux attentes de Peter Bosz en matière d'état d'esprit et mentalité. Elles ont été comblées. Si nous recrutons quelqu'un maintenant, ce sera pour améliorer l'équipe significativement en sachant que le mercato est très particulier cette année, frappé par la crise sanitaire sauf pour les clubs qui ont des financements autres que classiques", a souligné Vincent Ponsot, directeur du football du club rhodanien.

La piste Onana relancée ?

L'OL pourrait ne pas avoir totalement renoncé à recruter le gardien de l'Ajax Amsterdam André Onana avec qui les négociations avaient échoué au mois de juillet. "Peut-être les choses peuvent-elles revenir sur la table au dernier moment car nous étions très proches d'un accord", a déclaré Jean-Michel Aulas. Le recrutement du milieu offensif iranien Sardar Azmoun du Zenit Saint-Petersbourg est encore une "piste potentielle". "Des discussions existent", a encore admis Vincent Ponsot.

Au rayon des départs, il pourrait y avoir celui de Marcelo, écarté du groupe pour mauvais comportement après la déroute à Angers le 15 août (3-0). Des "discussions" ont été engagées alors qu'il avait signé en mars une prolongation de deux ans. Pour l'heure, il s'entraîne avec la réserve. Par ailleurs, il n'y a pas, à l'instant, d'offre ferme pour Houssem Aouar pourtant souvent annoncé partant dans certains médias.

Houssem Aouar aspire à jouer ailleurs mais s'il reste, les deux parties seront très contentes

"Il aspire à jouer ailleurs mais s'il reste, les deux parties seront très contentes. Il a encore beaucoup de choses à donner à Lyon", a précisé Vincent Ponsot. Enfin, des discussions se poursuivent en vue d'une prolongation de Jason Denayer dont le contrat arrive à échéance au 30 juin 2022.

