Ça devrait être le sujet numéro 1 dans les couloirs du Paris Saint-Germain cet été. Kylian Mbappé, rentré de vacances après un Euro raté avec les Bleus, en fin de contrat en juin 2022, ne serait pas disposé à prolonger son bail dans la capitale. Selon plusieurs médias espagnols, dont Marca et Onda Cera, le Bondynois aurait même profité de son retour au centre d’entrainement du PSG ce vendredi pour l’indiquer à son entraîneur, Mauricio Pochettino.

Le champion du monde avec les Bleus en 2018, arrivé en provenance de Monaco un an plus tôt, ne veut pas entendre parler de prolongation de contrat, quitte à partir libre l’été prochain. Dans un coin de sa tête, et c’est désormais un secret de polichinelle : le Real Madrid. Le club madrilène, qui pourrait attendre la fin de ce mercato estival pour tenter de convaincre le club parisien de lui céder son attaquant français, joue la montre.

CR7 pour remplacer Mbappé

Pour l’heure, le temps joue en faveur du club aux 13 Ligue des champions. Si le président du PSG avait, il y a quelques mois, été très ferme sur le dossier Mbappé ("Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre"), la situation semble avoir évolué depuis. Et signe, peut être, que les dirigeants du club de la capitale se sont fait à l'idée du départ de leur attaquant dès cet été, pour éviter de le voir partir libre l’été prochain, selon le Corriere dello Sport, le PSG commence à s’activer pour trouver son remplaçant dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

Selon le quotidien italien, le PSG envisage de faire venir Cristiano Ronaldo à Paris. Dit comme ça, l’information n’en est pas vraiment une. Chaque été ou presque, le nom du Portugais de 36 ans est associé, avec plus ou moins d’insistance, au club parisien. Mais cette fois, l’opération semble un peu plus crédible. En cas de départ de Kylian Mbappé, et malgré la prolongation récente de Neymar jusqu’en 2025, le Paris Saint-Germain voudra frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Icardi dans le deal pour réduire le prix de Ronaldo

"Le PSG attend CR7" titre même le média transalpin ce samedi. Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2022 semble encore hésiter sur la suite à donner à sa carrière. Si une prolongation avait un temps été envisagée, la Vieille Dame ne serait pas contre un départ du quintuple ballon, ce qui lui permettrait d’alléger considérablement sa masse salariale.

Pour parvenir à ses fins et convaincre son homologue italien de lui vendre CR7, le PSG a une idée derrière la tête : inclure Mauro Icardi dans la transaction. L’attaquant argentin n’est pas dans les petits papiers de Pochettino et sort d’une saison en demi-teinte avec le PSG. De plus, il intéresse la Juventus, et cela depuis plusieurs années. Lorsque l’attaquant évoluait à l’Inter Milan, et avant qu’il ne rejoigne le PSG en 2019, la Vieille Dame avait tenté, en vain, de le recruter.

Paris, ce n'est pas fini : Messi ou Ronaldo comme cerise sur le gâteau ?

Un deal XXL qui pourrait, s'il se réalise cet été, finalement satisfaire tout le monde. En se séparant à la fois de Mauro Icardi et donc de Kylian Mbappé, le PSG économiserait pas moins de 28 millions d’euros par an en masse salariale (18 millions pour Mbappé, 10 millions pour Icardi), soit presque autant que le salaire de CR7 à Turin (31 millions).

Reste à savoir si le Real Madrid sera en possibilité de payer une indemnité de transferts conséquente, dès cet été, pour la venue de Kylian Mbappé, alors que son président Florentino Perez avait indiqué il y a peu que le recrutement des Merengues était terminé pour cet été. Quoi qu’il en soit, les noms de CR7, Mbappé et Icardi n’ont pas fini d’être associés et ce jeu de billard à trois bandes devrait animer encore quelques temps le marché des transferts.

