Décidément, le PSG est l'un des protagonistes de ce début de mercato d'été. Après avoir enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le club de la capitale est tout proche d'obtenir les signatures de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma . Cependant, le deuxième de Ligue 1 ne souhaiterait pas en rester là. Selon les informations de L'Equipe , le PSG rêve désormais de recruter Paul Pogba

Le milieu de terrain international français de 28 ans a encore un an de contrat avec Manchester United. Alors que la tendance actuelle ne penche pas pour une prolongation, les Red Devils pourraient être tentés de vendre l'ex-Turinois, arrivé dans le Nord de l'Angleterre à l'été 2016, pour ne pas risquer de le voir partir libre dans un an. L'Equipe précise par ailleurs que le prix pour recruter Paul Pogba oscillerait entre 50 et 60 millions d'euros et que le champion du monde serait séduit par une nouvelle aventure au PSG.

QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain, est prêt à investir cet été et devrait avoir la surface financière nécessaire pour pouvoir boucler cette opération. Cependant, le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions devra dégraisser et a annoncé un objectif de ventes de 150 millions d'euros à la DNCG. Alphonse Areola, Thilo Kehrer, Pablo Sarabia ou Rafinha seraient ciblés dans un premier temps. Le PSG devra donc s'activer sur ces dossiers lors des prochains jours... pour pouvoir en parallèle poursuivre son recrutement XXL.

