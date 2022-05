L'ancien milieu de terrain de Monaco (1999-2003) est actuellement l'un des entraîneurs les plus en vogue en Amérique du Sud. Son nom a récemment circulé du côté des plus grands clubs européens et notamment du FC Barcelone ou de l'Olympique Lyonnais. Marcelo Gallardo, désormais prêt à tenter une nouvelle aventure , a également évolué au PSG en tant que joueur (2007-2008). Un passage qui n'avait pas été à la hauteur des attentes des supporters parisiens.