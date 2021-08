Ils ont déjà bouclé leur effectif

PSG - qui n’aurait pas l’intention de lâcher son attaquant français, même en cas de non-prolongation - ne connaîtra pas de changement notable d’ici au 31 août. Si ce n’est, peut-être, dans le sens des départs (Pablo Sarabia, Thilo Kehrer…). Monaco, qui s’est contenté de retoucher (Alexander Nübel, Jean Lucas…) un effectif peu ou prou similaire à celui de la saison passée, devrait aussi vivre une fin août assez calme sur le marché des transferts. Bien sûr, des rumeurs persistent, a fortiori au sujet de Kylian Mbappé et des appels du pied du Real Madrid . Mais il y a fort à parier que le- qui n’aurait pas l’intention de lâcher son attaquant français, même en cas de non-prolongation - ne connaîtra pas de changement notable d’ici au 31 août. Si ce n’est, peut-être, dans le sens des départs (Pablo Sarabia, Thilo Kehrer…)., qui s’est contenté de retoucher (Alexander Nübel, Jean Lucas…) un effectif peu ou prou similaire à celui de la saison passée, devrait aussi vivre une fin août assez calme sur le marché des transferts.

Calme, l’été de Saint-Étienne l’aura été de bout en bout, en grande partie pour des raisons économiques. D’ailleurs, le "transfert" le plus marquant du mercato des Verts a sans doute été la prolongation de Romain Hamouma, désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2022. Aucun bouleversement n’est attendu à Lens dans les prochains jours, pour le plus grand bonheur de Franck Haise. Lorient, l’autre promu de la saison écoulée, mise aussi sur la continuité et a fait savoir que Terem Moffi ne partirait pas.

Ils ont encore quelques détails à régler

Gerson, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi… Marseille a été très actif depuis le début de l’été. Malgré toutes ces recrues, le mercato de l’OM n’est probablement pas terminé, puisque le dossier Pol Lirola est toujours en suspens et qu’il s’agit, désormais, de vendre (Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Dario Benedetto…). Autre club du sud-est de la France à avoir animé la rubrique "Transferts" des médias sportifs, Nice devrait maintenant se contenter d’opportunités à saisir. Selon L’Équipe, Christophe Galtier souhaiterait que des éléments expérimentés rejoignent sa formation.

Mattéo Guendouzi et Pablo Longoria (Olympique de Marseille/OM) Crédit: Getty Images

Maintenant propriété du City Football Group, Troyes a bien travaillé au cours des semaines passées, en prolongeant ses cadres ou en attirant des renforts (Mama Baldé, Renaud Ripart…). Yoann Touzghar serait cependant sur le départ et Valère Germain, libre, pourrait le remplacer d’après L’Équipe. Strasbourg, qui cherche à étoffer son secteur défensif, et Reims, qui doit pallier l’absence sur blessure d’Arbër Zeneli, n’ont pas encore rangé leur chéquier.

Ils doivent vraiment passer à la vitesse supérieure

Pour eux, le temps commence à presser. Auteur d’un début de saison très poussif (un point après deux journées), Lyon espère boucler prochainement la vente de Maxwel Cornet à Burnley - en plus de négocier le départ de Marcelo - mais doit aussi accélérer son recrutement. Peter Bosz attendrait au minimum un latéral gauche (Emerson Palmieri ?) et des ailiers (Shaqiri ?). Racheté fin juillet par Gérard Lopez, Bordeaux a pris beaucoup de retard, tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Timothée Pembélé, Ricardo Mangas et Gideon Mensah sont venus muscler la défense, il reste à enrichir le secteur offensif.

Timothée Pembélé, buteur contre l'OM Crédit: Getty Images

Si Baptiste Santamaria a posé ses valises à Rennes, Florian Maurice a encore du pain sur la planche. Le directeur technique du SRFC continuerait en effet à chercher un gardien, tout en devant s’occuper de l’épineux dossier Eduardo Camavinga. Un peu plus à l’ouest, à Brest, Michel Der Zakarian attend encore "trois ou quatre joueurs". Il faudra également veiller à ne pas laisser filer Romain Faivre. Dans le collimateur de la DNCG, Angers a pour sa part sérieusement besoin de vendre (Fulgini, Thioub, Pavlovic…). Mais les offres se font rares.

Ils risquent de perdre gros

Et puis, il y a des clubs pour lesquels les deux dernières semaines d’août s’annoncent à haut risque. Lille, par exemple, peut encore voir partir plusieurs éléments majeurs de son effectif (Bamba, Ikoné, Çelik…). S’il s’affaiblit trop, le champion de France en titre - dont les finances sont dans un état inquiétant - aura bien du mal à vivre une saison conforme à ses ambitions. De même, en cas de départ de Mohamed Bayo (déjà trois buts en deux matches), Clermont se compliquera grandement la tâche dans l’optique du maintien.

Olivier Létang (Lille) / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Des zones d’ombre planent également au-dessus de Metz. Très convoité, Pape Matar Sarr pourrait rejoindre la Premier League dans les jours à venir. Fabien Centonze et Farid Boulaya sont aussi courtisés. Du côté de Montpellier, Olivier Dall’Oglio croise très certainement les doigts pour ne pas voir filer Andy Delort et/ou Jordan Ferri, qui seraient pistés par Nice selon RMC Sport et France Bleu. Nantes, enfin, pourra s’estimer heureux si Randal Kolo Muani, Moses Simon et Ludovic Blas, ses trois hommes forts sur le front offensif, restent tous sur les bords de la Loire.

