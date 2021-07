C'est un feuilleton qui a débuté il y a quelques semaines déjà. Et qui bouge… doucement. Cela ne fait plus de secret : l'Olympique Lyonnais est décidé à recruter André Onana pour venir concurrencer Anthony Lopes au poste de gardien de but. A tel point que, selon De Telegraaf et Voetbal International, le club rhodanien s'est déjà entendu avec l'international camerounais pour un contrat de cinq saisons. Une étape de bouclée.

Suspension et CAN : l'OL ne veut pas casser sa tirelire pour Onana

Reste la seconde, et pas la plus simple : s'entendre avec l'Ajax Amsterdam sur le prix du transfert. Et pour le moment, autant dire que l'écart est net. L'OL proposerait en effet 3 millions d'euros, pour un gardien suspendu jusqu'en novembre pour dopage, et qui souhaite disputer la CAN l'hiver prochain. Le club néerlandais réclamerait de son côté 10 millions d'euros, soit 7 d'écart entre les deux positions. Un gouffre.

La direction lyonnaise miserait sur un montage autour de bonus et d'un pourcentage élevé à la revente, ce qui ne serait pas du goût de leurs homologues amstellodamois. Un dossier loin d'être bouclé, et dans lequel il convient de prendre des pincettes : mercredi matin, un journaliste de Voetbal annonçait un accord autour de 7 millions d'euros.

