Pendant tout l'été ou presque, son club l'a poussé vers la sortie. Il a résisté, n'a rien voulu savoir, puis a fini par se faire une raison, acceptant l'idée de s'épanouir ailleurs. Mais finalement, au lendemain de la clôture du marché des transferts, Bamba Dieng est toujours présent dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Pourtant, ses courtisans ne manquaient pas, de Lorient à Leeds, en passant par Nice. Dans les dernières heures du marché, l'international sénégalais a opté pour l'OGCN. Tout paraissait enfin réglé. Sauf que...

Dans la soirée, le deal a capoté. En cause : une visite médicale non concluante, qui aurait révélé, selon Nice-Matin, des problèmes à un genou. Ce qui n'a pas manqué d'étonner la direction olympienne. "Nice considère quelque chose, notre médecin considère autre chose. Notre docteur considère que Bamba est apte, celui du Sénégal aussi. Il a eu zéro blessure", a affirmé Pablo Longoria devant la presse, ce vendredi.

Il y avait un accord, donc il n'y a pas de négociation

Une chose est sûre : le pépin physique relevé au moment des tests médicaux n'a pas refoidi les ardeurs des Aiglons, toujours désireux d'enrôler le joueur issu de l'académie Diambars. "Je sais que les dirigeants veulent rediscuter avec Marseille. Je sais que parfois cela peut coincer. Mais oui, je veux le joueur", a ainsi assuré Lucien Favre, le coach niçois. "Cela n'a pas pu se faire hier (jeudi, ndlr). On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente", a appuyé son président, Jean-Pierre Rivère.

Les Azuréens espèrent probablement enregistrer l'arrivée de Dieng en tant que joker, ce qui est autorisé - bien que strictement encadré - hors période de mercato. Mais Longoria, peut-être échaudé par ce dénouement imprévu, ne l'entend visiblement pas de cette oreille. "On était arrivés à un accord, le joueur voulait y aller mais ça n'a pas été acté. Il y avait un accord, donc il n'y a pas de négociation", a asséné le président phocéen.

Écarté penant la majeure partie de la préparation estivale et absent lors des cinq premières journées de championnat, le joueur de 22 ans n'entrait, jusque-là, pas du tout dans les plans d'Igor Tudor. Le fait qu'il n'ait pas pu partir va-t-il faire bouger les lignes ? "Il aura tous les droits d'un joueur professionnel et ce sera au coach de décider de le faire jouer ou pas, promet Longoria. À l'heure où on parle, Bamba est un joueur de l'OM." Un joueur certainement très revanchard, et qui ne demande qu'à ce qu'on le laisse (enfin) rejouer.

