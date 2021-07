Transferts

Le milieu de terrain de l'OGC Nice Pierre Lees-Melou sera transféré à Norwich City, club promu en Premier League (PL) anglaise, a annoncé mardi le club de football de la Côte d'Azur. Pierre Lees-Melou, 28 ans, s'est engagé pour trois saisons, a précisé de son côté Norwich sur son site.

Le montant du transfert n'a pas été officiellement communiqué. Il s'élèverait à six millions d'euros, bonus compris, selon plusieurs sources proches des deux clubs. Arrivé à Nice à l'été 2017 en provenance de Dijon, Lees-Melou a disputé plus de 120 matches de championnat (140 toutes compétitions confondues dont la Ligue Europa) et inscrit 15 buts sous le maillot niçois.

Vice-capitaine des Aiglons derrière le défenseur brésilien Dante, il bénéficiait d'un bon de sortie après quatre saisons pleines avec l'OGC Nice. Il va maintenant découvrir la Premier League avec les Canaries.

